1111 光棍節買文書軟體送 Windows 10

1111 光棍節是大家準備消費的大好日子，好多優惠折扣現在已經紛紛出爐，我這次我也來當報馬仔，只要購買 Office 文書軟體，就可以送 Windows 10 的好康優惠，若是購買 Office 2016 專業版或是 Office 2019 專業版，都有搭送 Windows 10 Pro 或是 Windows 10 Home 的優惠方案，簡單整理如下：Office 2016 專業版送 Windows 10 Pro 只要 899 元、Office 2016 專業版送 Windows 10 Home 只要 863 元；Office 2019 專業版送 Windows 10 Pro 只要 1512 元、Office 2019 專業版送 Windows 10 Home 只要 1476 元，這活動從　11/1 就已經開跑，直到 11/12 才結束，有需求的朋友趕快趁 1111 光棍節來買單囉！

1111 光棍節買文書軟體送 Windows 10

除了 1111 的買文書送系統的活動優惠之外，1111 活動也提供了「TG2D1111」超級好康折扣碼，除了折扣後的超優惠價格之外，更可以取得 20% OFF 的折扣，如果再使用 UCreditPro 第三方支付來結帳的話，可以再取得額外 5% OFF 的優惠唷！

上圖替大家列出了網站上的軟體優惠，以下來替大家整理比較推薦的部分，提供大給大家參考囉！

產品 折扣碼 台幣價格 購買
Windows 10 專業版 1 PC（32／64bit） TG2D1111 318 元 這裡買
 Windows 10 專業版 ２ PC（32／64bit） 594 元 這裡買
 Windows 10 家用版序號（32／64bit） 290 元 這裡買
Windows 10 Enterprise 2019 Ltsc Microsoft Cd Key（1 PC） 432 元 這裡買
Microsoft Office 365（1 Year) 1 Device（WIN／MAC） 540 元 這裡買
Microsoft Office 2016（Home And Student／1 User） 621 元 這裡買
Microsoft Office 2019（Home And Student／1 User） 648 元 這裡買

詳細購買流程其實非常簡單，網站有支援繁體中文，這次就不替大家走流程囉！

Windows 如何安裝？

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

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△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

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△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

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△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

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△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：


如何安裝 Office？

請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。（此段以 Office 2019 來示範）

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

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△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

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△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

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△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

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△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是啟動完成的囉！

Office 2019 有哪些新功能？

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Daily Digest: New article from category 3C (250 items) @ 從心 所欲 :: 痞客邦 ::
一般人在設定手機密碼大多是4-6個，iPhone 5之後可以設定不限長度、英文、符號、數字的複雜密碼。以下的影片是在日本電車上拍攝到的快手神人，光是輸入密碼就點了約50下，快10秒的時間沒有停頓也沒有出錯…光看就覺得姆指好痠呀~~~~