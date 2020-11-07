雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

雙 11 是萬聖節之後最夯的折扣活動，這次小編發現了一個 1111 軟體特惠，全場辦公軟體竟然有買一送一的活動，購買文書軟體 Office 2019 與 Office 2016 專業增強版都會贈送 Windows 10 專業版或家用版，與文書軟體的原價相比，等於 Windows 10 Pro 只要台幣 100 多元就可以取得，當然要單買作業系統也可以，Windows 10 Pro 不到台幣 300 元就能入手！本篇文章將來與大家實測 1111 的優惠組合，趁著雙 11 來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

△ 實測購買 Office 2019 專業增強版（走這裡）送 Windows 10 Pro 作業系統，開啟後可以看到價格為 1337 元，點選加入購物車。

雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

△ 之後點選購物車

雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

△ 這次雙 11 主要的活動不用輸入折扣碼，直接點選結帳。

2020 萬聖節 Windows Office 全場軟體 4 折起

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入。

2020 萬聖節 Windows Office 全場軟體 4 折起

△ 註冊帳號必須簡單的填入基本資訊，不用太誠實沒有關係，主要是信箱與密碼，填寫完成後繼續。

2020 萬聖節 Windows Office 全場軟體 4 折起

△ 結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後點選繼續。

雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

△ 最後確認金額為 1337 元台幣，沒有問題就點選「下訂單」來完成最後一個步驟。

2020 萬聖節 Windows Office 全場軟體 4 折起

△ 確認訂單完成，接下來就是等序號派送到信箱就大功告成！

雙11.限時特惠.全場辦公軟體買一送一

△ 沒多久應該就可以收到兩封信，分別是 Windows 10 Pro 與 Office 2019 專業增強版的序號，這樣就大功告成囉！

雙 11 還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.gofunco.com/halloween-2020.html?gfc=gfcle2

雙 11 限時買一送一
產品 入手價
Office 2019 專業增強版 Windows 10 專業版 1338 元
Office 2016 專業增強版 735 元
Avast Internet Security 1 PC 1 年 608 元
Office 2019 專業增強版 Windows 10 家庭版 1327 元
Office 2016 專業增強版 702 元
Avast Internet Security 1 PC 1 年 601 元
作業系統
產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 6 折 GFLE40 273 元
 Windows 10 家庭版 --- 32/64位元作業系統 295 元
Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 333 元
 Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 --- 2 台電腦授權 459 元 
Office 2016 & Office 2019
產品 優惠 折扣碼 入手價
 辦公軟體Office 2016家庭版和學生版---1用戶 4.8 折 GFLE52 1026 元
辦公軟體Office2016家庭和商務版適用於Mac版本 1445 元
辦公軟體Office 2019家庭版和學生版---1用戶 1172 元
辦公軟體Office2019家庭和商務版適用於Mac版本 2071 元
Office 365 與其他產品
產品 優惠 折扣碼 入手價
 辦公軟體Office 365適用於多台設備---1台設備授權帳戶 6 折 GFLE40 475 元
 辦公軟體Office 365與Windows 10專業版版捆綁銷售產品 642 元
辦公軟體Office 365與Windows 10家庭版捆綁銷售產品  662 元

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「啟用」繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

Office 2019 如何安裝與啟用授權

Office 2019 Pro Plus

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 2019 Pro Plus

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 Pro Plus 軟體囉！
 
Office 2019 Pro Plus

△ 跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。

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雙 11 限時特惠全場軟體買一送一，Windows 10 + Office 2019 千元取得 相關文章

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