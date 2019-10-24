Windows 10 專業版序號

Windows 10 Pro 要去哪裡買比較便宜？我們在微軟官網上面查到，一套 Win 10 專業版要價 6,999 元台幣！今天要來教大家如何便宜買，國外常常在大節日推出破天荒優惠，像是聖誕節、萬聖節、感恩節等，現在剛好是萬聖節檔期，用秘密代碼就可以用約 0.05 折，也就是台幣 347 元買到 Win 10 專業版序號，萬聖節才有的好康，趕快把握好機會啦，除了微軟序號之外，還有 Office、防毒軟體等序號也都在大優惠中，如果你身邊朋友剛好有需要，不要吝嗇分享給他們～話不多說，趕快跟小編來看看如何買到 0.05 折的序號吧！

Windows 10 專業版序號

△ 小編特地到微軟官網查了一下，Windows 10 專業版真的要價 6,999 元阿，這個價格若是個人要買的話，是上班族一個月薪水約 5 分之 1 啊！這樣買 iPhone 11 Pro Max 的預算就被吃掉了一些 XD

WINDOWS 10 PRO

△ 不過幸好有個好節日叫做萬聖節，在國外專門賣序號的網站 lvlkey，一套 Windows 10 Pro 特價 15 塊美金。

WINDOWS 10 PRO 哪裡買便宜

△ 在搭配秘密序號，EZC28，再打 72 折。

WINDOWS 10 PRO 購買

△ 最後結帳價 11.35 美金，11.35 美金是多少？不用拿計算機，小編幫你算好了，請看下圖：

Windows 10 專業版序號

△ 各位朋友！只要 347 元台幣，就可以入手，跟最上方微軟原價 6,999 元，差了 20 倍的價格，感恩萬聖節，讚嘆萬聖節！

OFFICE 2016 LICENSE

△ 輸入完秘密代碼後，就可以開始結帳囉，結帳方式除了可以用傳統的 VISA 金融卡、信用卡、PayPal 之外，竟然也開放 Bitcoin 比特幣付款，看來除了日本以外，比特幣未來也會慢慢被世界各地接受。

WINDOWS 10 PRO 購買

△ 選擇付款方式後，下方輸入 Email、付款資訊，確認付款成功，序號就會寄到電子信箱中啦！大家請記得收到序號後要保管好，請勿透漏給其他人。

OFFICE 2016 哪裡買

Windows 10 專業版序號

△ 除了 Windows 10 專業版序號外，網站上還有其他優惠，例如：Office 專業版，或是 Win 10 序號 + Office 組合包，專門賣序號的 lvlkey 網站中，除了上面提到的優惠之外，還有許多萬聖節一併推出的優惠，下面小編幫大家整理出來：

產品 原價 秘密代碼 折扣價 lvlkey 最終結帳價 購買位置
Windows 10 專業版 1 PC
（32／64 BIT）		 3,059 元
EZC28

 482 元 347 元 這裡買
Windows 10 專業版
Office 2016 專業版 組合包		 7,803 元 1,498 元 1,079 元 這裡買
Office 2019 Professional Plus
（1 PC）		 13,464 元 2,021 元 1,455 元 這裡買
Office 2016 專業增強版序號
（1 PC）		 4,743 元 EZC20 1,009 元 807 元 這裡買
Windows 10 家用版序號
（32／64 BIT）		 3,059 元

EZC10

 458 元 412 元 這裡買
Office 2019 家用及學生序號
（1 PC）		 4,590 元 1,101 元 991 元 這裡買
Office 2016 家庭及商用序號
（1 PC）		 6,232元 948 元 853 元 這裡買
Project Professional 2016
（1 PC）		 35,498 元 931 元 838 元 這裡買
Visio Professional 2016
（1 PC）		 18,055 元 931 元 838 元 這裡買
卡巴斯基 Kaspersky Internet Security 一年序號
（3 PC）		 2,447 元 717 元 645 元 這裡買
Avast Premier 一年序號 2,141 元 489 元 440 元 這裡買
XBOX Live Gold 2 天試用卡 183 元 EZC3 152 元 148 元 這裡買
XBOX Live Gold 3 個月會員卡 764 元 425 元 412 元 這裡買
Xbox Game Pass 遊戲通行證 14 天 213 元 68 元 66 元 這裡買
Xbox 最後一戰5：守護者 Halo 5 Guardians 標準版 611 元 535 元 519 元 這裡買
Xbox 舞動全身：注目焦點 Dance Central Spotlight 305 元 112 元 109 元 這裡買
Minecraft Win 10 光碟序號 1,070 元 148 元 144 元 這裡買

如何下載 Windows 10 光碟？

如何下載 Windows 10 光碟

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定

OFFICE 2019

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

lvlkey 萬聖節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

Windows 10 Pro 便宜買

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

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