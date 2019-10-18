破解iphone密碼鎖

IPhone 忘記解鎖密碼怎麼辦呢？有沒有辦法可以移除解鎖密碼？今天要來跟大家分享一款 iPhone 解鎖工具 Tenorshare 4uKey，如果以後忘記 iPhone 解鎖密碼或是 Apple ID，都可以利用這一款 APP 來做移除的動作，這款軟體為付費工具，一起來跟小編看看這款強大的 App 吧！

Tenorshare 4uKey 特色功能快速看

  • 移除 iOS 設備上的 Apple ID ( 無須密碼 )
  • 移除 iPhone / iPad 上的鎖屏密碼
  • 修復故障的 iPhone / iPad ( 無須透過 iTunes 及 iCloud )
  • 移除 4 位 / 6 位數密碼、Touch ID、Face ID
  • 相容最新 iOS 12.3 版本、iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR

iPhone 破解密碼

△  首先先進行安裝，在官網上就可以下載，文末也提供了免安裝版，不管是 Mac 或者是 Windows 系統通通都可以使用，下載之後選擇你要移除的功能，這邊我們就用移除 iPhone 鎖屏密碼來做示範啦，將你的 iPhone 和電腦連接後，就可以開始進行下一步囉。

iPhone 移除 Apple ID

△ 如果免安裝版打開發現語言怪怪的話，可以依照上圖的相對位置，把語言調回到繁體中文 XD

iPhone 移除 Apple ID

△ 但在開始之前要注意的是，請確備份手機裡面的資料 ( 可參考 iCareFone 備份工具 )，不只是這個 App，手機有任何重大的變更之前，請一定要記得備份、備份再備份，再來做移除解鎖密碼的動作。如果沒有問題的話按一下「開始」就可以啦。在這裡提醒大家，市面上解鎖密碼的軟體工具，大多都是重新還原 iOS，透過這樣的方式來清除掉密碼，還原之後照片還是在的，但有些 APP 會消失，因此還是建議大家先為手機進行備份，目前並沒有可以暴力破解 iPhone 密碼的公開工具唷！iPhone 備分工具可以參考：3uTools 2.12 強大的 iOS 檔案管理工具，功能真是多到不得了！

iPhone已停用破解

△ 接著 4uKey 這款 APP 會偵測你的 iPhone 機型，並且下載相對應的韌體，若確定你的 iPhone 機型沒有錯誤的話，按下下載並等待下載，會根據韌體大小，而有不同的等待時間。這邊大家就耐心等待吧。

iPhone螢幕鎖定解除

△ 韌體下載完成之後，看到上面這個畫面，代表固件包 ( 韌體 ) 已成功下載，這時候按下「開始解鎖」，並等待一段時間就可以了，必須要注意的是，你的 iPhone 在這時候必須要有一定的電量，避免在解鎖過程中斷電，否則會導致當機等情形發生。

4uKey

△ 下載完成後，就會開始進行移除密碼的動作。

破解iphone密碼鎖

△ 密碼成功移除，這時候 iPhone 會重新啟動，手機韌體已被重灌，要從最開始的畫面開始設定語言、手機設定等選項。不過還是需要用原始的 Apple ID 來登入這台 iPhone，所以大家可別用來做壞事阿~真的忘記手機解鎖密碼的時候再用就好啦！

Tenorshare 4uKey

△ 第二個功能是移除 Apple ID 的功能，跟著軟指示操作就可以啦，一樣把 iPhone 接上電腦，並且按下「開始移除」按鍵。

4uKey

△ 這邊要注意的是，如果你的 iPhone 版本在 iOS 11.4 以上的話，就無法使用這個功能，另外有開啟 Find My iPhone 的也無法，由於小編的 iPhone 已更新至 iOS 12，超越 4uKey 所支援的版本，因此無法示範給大家看啦。我想符合此條件的 iOS 版本雖然不多，不過第一個移除解鎖密碼的功能算是相當實用的，大家有需要的話把軟體下載起來，以備不時之需！

https://www.tenorshare.com/products/4ukey-unlocker.html

Windows 免安裝版：
Tenorshare 4uKey 2.1.1.1.7z（GOOGLE下載）
Tenorshare 4uKey 2.1.1.1.7z（1DRV下載）
Tenorshare 4uKey 2.1.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Tenorshare 4uKey 2.1.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Tenorshare 4uKey 2.1.1.1.7z（本站下載）
檔案大小：13.25 MB

Mac 版本：
4ukey-mac.dmg（TENORSHARE下載）
4ukey-mac.dmg（GOOGLE下載）
4ukey-mac.dmg（1DRV下載）
4ukey-mac.dmg（BANKUPLOAD下載）
4ukey-mac.dmg（MEDIAFIRE下載）
4ukey-mac.dmg（RAPIDGATOR下載）
4ukey-mac.dmg（本站下載）
檔案大小：9.58 MB

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