本站雖然常常提供許多優質的限時免費軟體，不過還是有很多工具必須是付費購買，我自己購買的軟體也很多，只要是好用就是值得的！這次替大家整理了 2019 年七月份的軟體折扣碼，包含有 Eset Nod32 系列防毒軟體、Mcafee 系列防毒軟體、微軟 Windows 作業系統、文書工具 Office 2016 / 2019 與系統與文書的組合優惠，這次的優惠有 20% 到 30% 的折扣，有需要的朋友自行取用唷！！！

Eset Nod32 防毒系列軟體

Eset Nod32 防毒軟體一直都很夯，從我多年前開始玩電腦開始，一直論壇熱門的軟體，機器人的代表人像也一直讓人印象深刻，主要的功能有 傳奇的防病毒技術 ：防病毒與間諜軟體、惡意探索封鎖程式、進階內存掃描、閒置狀態掃描、UEFI 掃描、下載文件時掃描、雲端掃描、入侵防禦系統與腳本攻擊防護； 隱私防護 ：勒索防護盾、網路攝影鏡頭防護、防火牆、網路攻擊防護、反網路釣魚、戶外網路、家長監控功能、銀行和付款防護、連接家庭監視器、殭屍網路防護、設備控制與反垃圾郵件； 防盜 ：位置跟蹤、筆記本電腦活動觀察、防盜優化與單向消息傳遞； 系統資源占用低 ：占用系統空間小、支援筆記型電腦與遊戲模式； 安裝簡易 ：一鍵式解決方案、高級用戶設定、ESET SysInspector、產品升級、安全報告與許可證管理器。

各種不同版本當然有不同的優勢與功能，官方最推薦的是 ESET Internet Security，折扣後比一般防毒版本還要便宜ㄟ！

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Mcafee 防毒系列軟體

Mcafee 防毒軟體在站內也曾經推過很多很多，當然也不缺乏限時免費的時機（McAfee Internet Security 2019 網路安全防毒軟），只是通常只有 90 天到 180 天的授權，若是嫌麻煩還是一次買一整年方便，說真的電腦買個安全是必要的。

主要功能有：



屢獲獎賞的防毒軟體：雲端型威脅分析可讓您防止病毒入侵，包括惡意軟體，但卻不會使您的效能變低。

安全網路瀏覽：利用對於有風險網站、連結和檔案的明確警示，在攻擊發生前就加以迴避。

效能最佳化：讓您的個人電腦運行如新機，阻擋網站自動播放影片，讓數據用量降到最低。

跨平台、多裝置：利用簡單易用的網頁管理您所有裝置的保護工作。

密碼管理員：利用多重要素驗證密碼管理員應用程式免除管理密碼的麻煩。

加密儲存：在將敏感檔案儲存在您個人電腦上時，利用 128 位元加密維持其私密性。

免費支援：在您訂閱期間，透過電話、線上交談或網路取得免費的客戶支援。

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系統與文書類軟體

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