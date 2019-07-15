限時免費 Aurora HDR 史上最強 HDR 後製編輯工具（Windows、Mac）

2019-07-15 08:34:04 哇哇

史上最強 HDR 工具 Aurora HDR 2018 限時免費

現在手機拍照都很強大，尤其內建 HDR 功能讓照片更好看，代表 HDR 的使用有一定的方便性，這次與大家分享 Aurora HDR 是一款很強大的 HDR 後製編輯工具，就算原始照片只是一般的普通照片，也可以轉成一張極具風格的 HDR 照片，也有內建多種 HDR 風格可以自己挑選，甚至要自己調整細節都可以，官網都自稱他們是世界上最先進的 HDR 照片編輯器，能這樣說勢必有兩把刷子，這次限時免費 Aurora HDR 2018 大家就直接帶回電腦使用吧！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-aurora-hdr-2018-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD AURORA HDR 2018 NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。Windows 免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後，點選畫面上的 Activate 啟動。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動就可以囉！

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△ 使用上其實並不難，請隨意找一張照片丟進去軟體之中，就可以開始體驗各種不同的功能。

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△ 最方便的功能除了 HDR 之外，也有內建多種的濾鏡效果，照片都會更加有意境。

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△ 預覽效果也可以使用左右比較的方式，可以很直覺的比較出有無 HDR 的差異。

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△ HDR 降噪功能：可以自動識別 HDR 照片噪點的強大工具，可以智能消除，並且同時保留每個細節的高品質。 

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△ HDR 智能結構：人工智能驅動的智能模組，讓你能夠獲得驚人的圖片深度和細節，讓照片具更多的張力。 

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△ HDR 清晰度：簡單強大的提高 HDR 圖片清晰度的方法，提升小範圍的對比度，不會影響整張照片。

https://skylum.com/hans/aurorahdr

安裝版：
Aurora_Setup.exe（SHAREWAREONSALE下載）
檔案大小：

Windows 免安裝版：
Aurora HDR 2018.7z（GOOGLE下載）
Aurora HDR 2018.7z（1DRV下載）
Aurora HDR 2018.7z（MEDIAFIRE下載）
Aurora HDR 2018.7z（RAPIDGATOR下載）
Aurora HDR 2018.7z（HAMICLOUD下載）
檔案大小：137.95 MB

Mac 版本：
Aurora HDR 2018.dmg（GOOGLE下載）
Aurora HDR 2018.dmg（1DRV下載）
Aurora HDR 2018.dmg（MEDIAFIRE下載）
Aurora HDR 2018.dmg（RAPIDGATOR下載）
Aurora HDR 2018.dmg（HAMICLOUD下載）
檔案大小：174.54 MB

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