現在手機拍照都很強大,尤其內建 HDR 功能讓照片更好看,代表 HDR 的使用有一定的方便性,這次與大家分享 Aurora HDR 是一款很強大的 HDR 後製編輯工具,就算原始照片只是一般的普通照片,也可以轉成一張極具風格的 HDR 照片,也有內建多種 HDR 風格可以自己挑選,甚至要自己調整細節都可以,官網都自稱他們是世界上最先進的 HDR 照片編輯器,能這樣說勢必有兩把刷子,這次限時免費 Aurora HDR 2018 大家就直接帶回電腦使用吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD AURORA HDR 2018 NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。Windows 免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。

△ 開啟軟體後,點選畫面上的 Activate 啟動。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動就可以囉!

△ 使用上其實並不難,請隨意找一張照片丟進去軟體之中,就可以開始體驗各種不同的功能。

△ 最方便的功能除了 HDR 之外,也有內建多種的濾鏡效果,照片都會更加有意境。

△ 預覽效果也可以使用左右比較的方式,可以很直覺的比較出有無 HDR 的差異。





△ HDR 降噪功能:可以自動識別 HDR 照片噪點的強大工具,可以智能消除,並且同時保留每個細節的高品質。





△ HDR 智能結構:人工智能驅動的智能模組,讓你能夠獲得驚人的圖片深度和細節,讓照片具更多的張力。





△ HDR 清晰度:簡單強大的提高 HDR 圖片清晰度的方法,提升小範圍的對比度,不會影響整張照片。

https://skylum.com/hans/aurorahdr

安裝版:

Aurora_Setup.exe(SHAREWAREONSALE下載)

檔案大小:

Windows 免安裝版:

Aurora HDR 2018.7z(GOOGLE下載)

Aurora HDR 2018.7z(1DRV下載)

Aurora HDR 2018.7z(MEDIAFIRE下載)

Aurora HDR 2018.7z(RAPIDGATOR下載)

Aurora HDR 2018.7z(HAMICLOUD下載)

檔案大小:137.95 MB

Mac 版本:

Aurora HDR 2018.dmg(GOOGLE下載)

Aurora HDR 2018.dmg(1DRV下載)

Aurora HDR 2018.dmg(MEDIAFIRE下載)

Aurora HDR 2018.dmg(RAPIDGATOR下載)

Aurora HDR 2018.dmg(HAMICLOUD下載)

檔案大小:174.54 MB