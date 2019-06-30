說到 Mac 的 GIF 轉檔工具你都用哪一款呢？今天要來跟大家分享這款影片轉 GIF 工具 Stacc，它是一款免費軟體，顧名思義就是可以將影片轉檔為 GIF 檔，雖然網路上有很多線上工具，不用下載就可以將影片轉檔 GIF，但是如果你使用頻率很大需要一直上傳、下載檔案，所以對於量大的人來說直接安裝一個軟體，可以大量省去上傳跟下載的時間！你也可以參考：Free GIF Maker 裁切 YouTube 片段，快速輸出 GIF 動態圖檔

△ 文章後面有幫大家準備好載點，點擊之後將 Stacc 拖曳到應用程式資料夾，就可以完成安裝啦。

△ 因為 Stacc 這款應用程式不是在官方 APP Store 下載的軟體，所以在開啟時會被限制，這時候打開 Mac 「系統偏好設置」，找到「安全性與隱私權」，看到下方「允許從以下來源下載的 APP 」按下「強制打開」就可以開始使用 GIF 轉檔工具囉。

△ Stacc 的介面相當簡約，一整片白色的介面，直接把要轉檔的影片拖曳進去就可以囉。

△ 影片拖曳進去之後會，會有一個很大的預覽視窗，在視窗左下角可以設定要輸出的 GIF 時間，分別為起始時間、結束時間，輸入完時間之後，上方的預覽視窗就會直接秀出 GIF 效果啦，是不是非常簡單呢～

△ 點擊 Settings 設定的話，可以設定輸出 GIF 的長與寬、還有畫面更新率，這幾個參數都與輸出的 GIF 檔案大小息息相關，所以如果你不希望 GIF 檔案太大的話，這邊的數值用預設的就可以了。你製作 GIF 檔需求大的話，這款 Mac GIF 轉檔工具趕快收下別猶豫囉！

https://github.com/jthawme/stacc

Mac 下載：

Stacc 0.3.4.dmg（GITHUB下載）

Stacc 0.3.4.dmg（GOOGLE下載）

Stacc 0.3.4.dmg（1DRV下載）

Stacc 0.3.4.dmg（BANKUPLOAD下載）

Stacc 0.3.4.dmg（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：91.90 MB