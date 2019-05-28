Dell 推出 Alienware m15 及 m17 電競筆電，電競戰隊 J-Team 教練貝克也說讚！

2019-05-28 15:43:29 9M87

Dell Alienware

Dell 於 Computex 2019 台北國際電腦展中推出與 Alienware 合作的全新電競筆電 Alienware m15 及 Alienware m17，定位上屬於輕薄型的電競筆電，搭載第 9 代 Intel Core 行動處理器、NVIDIA GTX 16 及 RTX 20 系列顯卡，此外還有 Alienware 兩款指標性耳機 Alienware 7.1 及 Alienware Stereo 電競專用耳機首次亮相，以下來看看這款受到世界各地玩家抱有超高期望的產品。

外觀 - 融入「Legend」設計，外型更形薄、效能更強大

Dell Alienware

△ Dell Alienware 外殼採用鎂合金機殼，具有平滑的邊緣及窄邊框設計。

Alienware m15

△ 重新設計的鍵盤、精確點 ( precision-point）玻璃觸控板、RGB LED AlienFX 按鍵。

Alienware m17

△ 相較於前一代，Alienware m15 及 m17 電競筆電的外型機身更薄、功能更先進、效能更強大。顧名思義分別為 15 吋及 17吋筆電，重量分別不到 2.15 公斤、2.63 公斤。

全球首款搭載 Tobii 眼球追蹤技術 15 吋筆電

Dell Alienware m17

△ Alenware m15 為全世界第一款搭載 Tobii 眼球追蹤技術的 15 吋筆電，眼球追蹤技術位於螢幕正下方，具備一個鏡頭及 2 個紅外線發射器，實際應用上可以在遊戲時，讓眼睛也能成為控制、瞄準的全新操作體驗。

全球首款採用 Eyesafe 顯示器技術筆電

Dell Alienware m15

△ Alienware m17 則為全球首款採用 Eyesafe 顯示器技術筆電，可以有效降低藍光輻射，同時保有鮮豔逼真的色彩。此外也提供 144Hz 刷新率、240Hz 刷新率及全新推出的 OLED 螢幕可以選擇。

Dell Alienware

△ 在玩遊戲時，最新的 Alienware Cryo-Tech 3.0 散熱技術採用經優化的散熱模組，與上一代 m15 相比，氣流量提高 20%、m17 則提高 25%。

頂級效能

Dell Alienware

△ Dell Alienware m15 及 m17 採用第 9 代 Intel Core 行動處理器、NVIDIA GeForece RTX 與 GTX 16 系列顯卡可選擇，筆電就擁有桌上型電腦的效能，最高具備 5.0GHz Turbo、8 核心及 16 個執行緒，處理 3A 級電競遊戲、編輯影片完全綽綽有餘。

Alienware 電競專用耳機

Dell Alienware

Dell Alienware

△ Alienware 7.1 及 Alienware Stereo 兩款電競專用耳機，前者帶給玩家環繞電競音效體驗，具有精準的聲音定位、清晰音質。團戰時可伸縮懸掛式的麥克風，讓玩家的聲音更穩定清楚，採用人造皮革、運動布料及記憶泡綿等材質打造，能有效隔絕外在噪音。Alien Stereo 則是主打「聲音清晰度」，精心挑選的 50mm 驅動元件，並將高解析度音效與調教過的音效室結合在一起，讓耳機音色更飽滿真實！

上市資訊

- Alienware m15 及 Alien m17 將於 2019 年 6 月 11 日於美國上市（可選配第 9 代 Intel Core 行動處理器及 NVIDIA GTX 16 與 RTX 20 系列顯卡），台灣尚待公告。
- Alienware Stereo 電競專用耳機、Alienware 7.1 將於 2019 年 7 月 31 日於美國上市，台灣尚待公告。

https://www.dell.com.tw/

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