Facebook 3D 照片，將全面開放 Android 及電腦上傳！

2019-04-24 05:36:41 9M87

Facebook 3D 照片將不再只有 iPhone 能發！Facebook 官方表示，未來將開放電腦、Android 手機也能上傳 3D 照片，目前 Facebook 官方公布的手機型號包含：Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9+, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, and Galaxy Fold，若你的手機型號沒有在上面，只要使用具有景深資訊的照片，用電腦也能上傳 3D 照片到 Facebook 上！一起來看看如何使用吧～

FB 3D 貼文電腦如何發

△ 如果你要在電腦建立 Facebook 3D 照片，必須準備兩張照片，一張是照片本人，另一張則必須具有深度資訊。（格式須為 PNG 或 JPG），上傳時必須確定具有深度資訊的照片，檔案名稱要加上後綴 _depth 才能正確辨識，所以上傳的兩個名稱必須為：myImage.png 及 myImage_depth.png。

FB 3D 貼文 Android

△ 另外兩張照片的比例必須相同（畫質不必相同），才能成功上傳 3D 照片，準備好檔案之後，直接拖曳到 Facebook 網頁中，就可以成功上傳 3D 貼文啦！大家可以期待一波啦！

https://www.oculus.com/blog/introducing-new-features-for-3d-photos-on-facebook/

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