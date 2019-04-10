每天都有不同人在組裝新的電腦，也不時有網友詢問最近是否還有優惠價格可以購買 Windows 10 與 Office？這就來告訴大家一個近期優惠，就是復活節的優惠活動，購買 Windows 10 Pro 輸入折扣優惠碼 Teaster18 只要台幣 374 元就可以入手，Office 2016 Pro Plus 只要台幣 927 元，Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus 的組合價格只要台幣 1108 元，最新版的 Office 2019 價格為台幣 1750 元，坦白說不管怎麼買都很划算，本篇文章帶大家看看如何購買，有需要的朋友們趕快跟上囉！

（這授權只能用在全新安裝電腦，升級電腦無法使用，而且只限一台電腦，購買前請先注意）

△ 之後進入購物車頁面，右側優惠券代碼請輸入「Teaster18」，之後再點選使用優惠券。

△ 這時候價格會是 374 元，接著就去結帳吧！（如果操作過程中有購物車 empty 的狀態，請重新操作即可）

△ 結帳第一個步驟為帳號的設定，若是沒有舊有帳號，就請選擇註冊後繼續。

△ 簡單填寫註冊資訊，使用者帳號密碼請自行妥善保管。

△ 結帳的方式支援信用卡。

△ 最後一個步驟會卻認訂單內容，若是沒有問題應該是 374 元，最後就開始下訂單吧！

△ 繼續完成信用卡結帳的部分。

△ 完成之後會返回完成訂購的頁面，代表已經結帳完成。

△ 接著請到信箱去等待信件，大概幾分鐘之後就會將序號寄給你，這樣購買就大功告成囉！

很多人對於便宜授權有疑慮，甚至會說台灣微軟是不承認這樣的授權，不過這類授權我自己也有許多購買經驗，目前使用上沒有遇到問題，這點取決於大家，我自己是覺得只是購買管道的不同，微軟也能認證這樣的序號，也能正常系統更新就沒有問題。唯一要提醒大家的就是這樣的序號不要買來放，有買就馬上用，若是序號有問題也能馬上即時處理，過去曾有網友多少有遇到問題，基本上都可以獲得解決，這點大家也不用太擔心喔！

如何下載 Windows 10 光碟？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

其他復活節優惠有哪些？