Windows 10 Pro 復活節優惠只要台幣 374 元，Office 也不到 1000 元

2019-04-10 06:53:36 哇哇

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

每天都有不同人在組裝新的電腦，也不時有網友詢問最近是否還有優惠價格可以購買 Windows 10 與 Office？這就來告訴大家一個近期優惠，就是復活節的優惠活動，購買 Windows 10 Pro 輸入折扣優惠碼 Teaster18 只要台幣 374 元就可以入手，Office 2016 Pro Plus 只要台幣 927 元，Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus 的組合價格只要台幣 1108 元，最新版的 Office 2019 價格為台幣 1750 元，坦白說不管怎麼買都很划算，本篇文章帶大家看看如何購買，有需要的朋友們趕快跟上囉！

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 我先以 Windows 10 Professional 為例來說明（連結走這裡），點入之後可以看到 456 元的價格，點選加入購物車。（這授權只能用在全新安裝電腦，升級電腦無法使用，而且只限一台電腦，購買前請先注意）

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 之後進入購物車頁面，右側優惠券代碼請輸入「Teaster18」，之後再點選使用優惠券。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 這時候價格會是 374 元，接著就去結帳吧！（如果操作過程中有購物車 empty 的狀態，請重新操作即可）

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 結帳第一個步驟為帳號的設定，若是沒有舊有帳號，就請選擇註冊後繼續。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 簡單填寫註冊資訊，使用者帳號密碼請自行妥善保管。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 結帳的方式支援信用卡。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 最後一個步驟會卻認訂單內容，若是沒有問題應該是 374 元，最後就開始下訂單吧！

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 繼續完成信用卡結帳的部分。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 完成之後會返回完成訂購的頁面，代表已經結帳完成。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 接著請到信箱去等待信件，大概幾分鐘之後就會將序號寄給你，這樣購買就大功告成囉！

很多人對於便宜授權有疑慮，甚至會說台灣微軟是不承認這樣的授權，不過這類授權我自己也有許多購買經驗，目前使用上沒有遇到問題，這點取決於大家，我自己是覺得只是購買管道的不同，微軟也能認證這樣的序號，也能正常系統更新就沒有問題。唯一要提醒大家的就是這樣的序號不要買來放，有買就馬上用，若是序號有問題也能馬上即時處理，過去曾有網友多少有遇到問題，基本上都可以獲得解決，這點大家也不用太擔心喔！

如何下載 Windows 10 光碟？

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

其他復活節優惠有哪些？

Windows 10 Pro 復活節優惠只要台幣 374 元，Office 也不到 1000 元 相關文章

訪客留言

Windows 10 Pro 復活節優惠只要台幣 374 元，Office 也不到 1000 元 參考資料

828棋牌评测_第一博彩品牌_田林县新闻网 - 幸运飞艇官网
这位准妈妈和丈夫入住新家不到一年便遭遇了这次事故，但关心她的儿女们担心她会 ..... 火箭最大惊喜至少再休两场,Windows10用户超过8亿,微软近15%的收入来自… ..... 华为全球网络安全隐私官我们是全世界最开放的公司,贾跃亭所持1000万元上海 ...... 特朗普拟终止对印度贸易优惠,印方影响很有限,2019GDP增速目标为何下调？
【警告片】名部落客介紹用一成價買Win10 遭微軟警告｜蘋果新聞網｜蘋果日報
（更新：新增影片）近日包含「電腦王阿達」等3C部落客分享可透過國外網站購買正版 Windows 10 OEM序號，最低只要台幣 ... 王阿達」、「廖阿輝」等3C部落客近日都分享透過gamesdeal、TWED等國外軟體銷售網站，可以買到售價406元、250元起的 家用版 ...
No 246 by 168網站股份有限公司 - Issuu
本益比不到6倍 準備攻上百元 由光聯上半年EPS已達1.1元以及下半年進入需 求旺季來看，法人預估光聯今年獲利有挑戰 EPS2.5元的實力 ，以9月18日收盤價15.35元來計 算，本益比還不到六倍，股價真的太便宜了， 更何況董事長韓之華今年也曾公開表示，光聯 ...
【限時】便宜的Windows 10 Pro 怎麼買？350 元台幣入手購買教學｜Zi 字 ...
很多人買不下手作業系統，因為都是三千元起跳，不過現在要告訴大家一個便宜 ... 優惠活動，Windows 10 Pro 的購買價格只要11.80 USD，換算成台幣只要358 元 ... 元，接著就可以放心去結帳！ 便宜的Office 2016 如何買？哪裡買？
寫下千億美元營收紀錄，微軟三大業務助攻有成
果然是「移動迷宮」？！Bogut賽季初登場不到10秒，被吹掩護犯規讓Kerr笑歪嘴 (影) ... 只要台幣460元！紅米發佈 Airdots 真無線藍牙耳機，比自家小米藍牙耳機青春版還要便宜一半！ T 客邦 時代眼淚！知名通訊軟體「RC語音」吹熄燈號 ...
如何入手便宜的 Windows 10 Pro？336 元就可以買到 | 綠色工廠
Win10 Pro 336 元便宜入手！加 Office 2016 Pro 1000 元有找～優惠代碼 TGO24NY20，Office 2019,Office 2019 Pro Plus 序號,Office 2019 便宜買,Office 2019 哪裡買,Windows 10 Pro ...
签到有钱棋牌斗地主_超高返水_雷锋网 - 钟楼区卫生信息网
火箭最大惊喜至少再休两场,Windows10用户超过8亿,微软近15%的收入来自… ..... 华为全球网络安全隐私官我们是全世界最开放的公司,贾跃亭所持1000万元上海场景 ...... 平均资费再降20%以上,移动网络流量优惠新政帮你省钱,微软安全报告去年网络 ...... 印度为何盛赞被俘飞行员只要不叛国就不算耻辱,潘玮柏李晨潮牌被评为低俗,&nbsp;...
新聞 - PCDIY! online
Windows 編輯室札記 COMPUTEX PCDIY!特別說明 精選 特別報導 八卦 開箱 洋垃圾 歪國貨 現場直擊 玩家語錄 辦公室設備 數位生活 軟體玩家 伺服器世界 網路技術 超級精選 ...
Windows 10 Pro 春假優惠只要台幣 418 元，如何買？要去哪裡買？ - Yahoo奇摩新聞
很多人組裝電腦都只有硬體預算，到最後發現 Windows 的授權也很貴卻買不下手，所以就選擇了非法資源，其實真的沒有必要，因為透過國外網站購買 Windows 10 Pro 的授權真的 ...
便宜的 Windows 10 Pro 怎麼買 | 綠色工廠
【限時】便宜的 Windows 10 Pro 怎麼買？350 元台幣入手購買教學，Windows 10 優惠,Windows 10 哪裡買,便宜的 Windows 10 怎麼買,如何購買 Windows 10,很多人買不下手作業系統，因為都是三千元起跳，不過現在要告訴大家一個便宜買 Windows 10 Pro 的 ...