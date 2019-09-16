每個月都有預留好康給大家，雖然並不是所有人每個月都會新裝機，但是每個月都會有不同的優惠，這次主要針對 Windows 專業版 / Windows 家用版 / Office 2016 / Office 2019 有不同優惠資訊提供給大家，讓大家可以以較便宜的價格購入可以啟用的軟體授權，折扣碼只要輸入 EZ3C20 就可以得到額外 20% 的折扣，G2deal 新加入了 UCreditPro 的付款方式，可以再得到額外 5% 的折扣，等於最低只要 75 折就可以入手，以 Windows 專業版來說只要 318 元台幣就能買到！還有 Office 2019 專業版與套裝組合，文書系列可以使用 TG2DOFFICE2019 的折扣碼有 30% 的折扣，UCreditPro 付款一樣可以再省 5%，Windows 10 專業版 + Office 2019 專業版只要 1521 元台幣就能入手唷！

優惠折扣整理

優惠產品 折扣碼 優惠折扣價 UcreditPro 結帳價 哪裡買 Windows 10 專業版 1 PC

（32／64 BIT） EZ3C20 339 元 318 元 點我購買 Windows 10 專業版 2 PC

（32／64 BIT） 633 元 594 元 點我購買 WINDOWS 10 家庭版 1 PC

（32／64 BIT） 308 元 289 元 點我購買 WINDOWS 10 家庭版 5 PC

（32／64 BIT） 1371 元 1285 元 點我購買 WINDOWS 10 PRO 專業版

（32／64 BIT） 460 元 431 元 點我購買 Office 2016 專業增強版序號

（1 PC） 875 元 820 元 點我購買 Windows 10 家庭版

Office 2016 專業版 組合 1036 元 972 元 點我購買 Windows 10 專業版

Office 2016 專業版 組合 1026 元 926 元 點我購買 Windows 10 專業版

Office 2019 專業版 組合 TG2DOFFICE2019 1638 元 1521 元 點我購買

如何下載 Windows 10 光碟？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：