快下 APP 下載秒殺迅雷，海量高畫質電影、電視劇看到飽！（APK 下載）

2019-01-23 02:13:21 9M87
快下APK下載

看電影你都去哪裡下載呢？許多熱門電影只有迅雷、BT 種子有，但是又不想在電腦安裝這些可能會拖慢速度的軟體，所以最近 9M87 找到一款 Android 上的載片神器「快下」，裡面整合了大陸的 12 個大片倉，支援迅雷、BT 下載，免登入、免註冊、五分鐘就能超高速下載（每人每天 3 部高速下載額度），甚至同樣支援邊下載邊看片，不用等到下載完畢才開始看！這麼神的工具，在過年前出現，真的是囤片的好時機啊！


首頁整合 12 個影片資源下載站
快下APK下載

△ 快下 App 安裝完畢後打開，就可以看到主畫面有 12 個常用的影片資源平台，這邊就點到第一個電影天堂為例，點進去後可以看到許多電影陳列，我們隨機點擊一個測試看看！

快下APK下載

△ 點進去後可以看到電影的截圖，還有電影介紹，下方有數個下載連結，隨機點擊一個就可以下載啦，看到右圖，點擊下方的下載，就可以進入下載任務了，這邊要注意的是如果你是用 4G 行動網路的話，App 會自動停止，要手動點擊繼續，才會繼續下載，但如果你手機連 Wi-Fi 的話就沒有這個問題啦！

高速下載無廣告

免費看電影APP下載

△ 有用過迅雷的都知道，不僅廣告超多以外，免費下載還是限速的烏龜速度，而且還有版權屏蔽問題，但是快下 App 的下載畫面相當簡潔，而且速度相當快，以上圖為例，最快下載速度可以到 6.9 MB/S，基本上一部 1.5GB 的電影 3 分鐘就可以下載完畢！不過無限速的下載，每人每天限制是 3 部，想要更多的話，可以推薦朋友下載快下 App 就可以增加高速下載額度，最高無度是無限高速下載。

迅雷無限速APK下載

△ 邊下載邊播放也不是問題，播放界面的操作簡單看一下。

快下APK下載

△ 畫質相當不錯！試了一下邊下載邊播放，雖然快下 App 裡面的電影資源都是大陸的，不過因為高速下載的關係，速度完全沒有受到限制，邊載邊播完全不會頓，真是太棒啦！

內建磁力基地 BT 搜尋站 

迅雷破解APK下載

△ 這個站算是索引比較快速的站，而且資源也比較安全，重點是沒有廣告，界面也相當簡潔，在主畫面的資源找不到片源時，點擊搜索直接搜尋會比較快，我嘗試了一下最近很夯的水行俠，竟然也已經有啦！唯一要注意的是，台灣電影翻譯名稱通常都跟大陸不同，因此在找片的時候，要先爬個文看一下台灣與大陸的片名是否不一樣，以我搜尋水行俠為例，就要 Key 上大陸片名「海王」才能找的到！

備註

由於這款 App 的高速下載功能，預設是每個用戶每天 3 部的額度，雖然我已經覺得滿多了，但可能還是有些人會覺得不足，所以你可以透過邀請別人下載的方式，來提高自己的載片額度，所以如果你覺得這個 App 實用，可以點擊 9M87 的下載連結 XD 當然你也可以直接點擊下面的 APK 載點直接下載啦～


APK 下載：
快下 kuaixia 1.0.27.apk（FASTDOWN666下載）
快下 kuaixia 1.0.27.apk（MEDIAFIRE下載）
快下 kuaixia 1.0.27.apk（ZIPPYSHARE下載）
快下 kuaixia 1.0.27.apk（GOOGLE下載）
快下 kuaixia 1.0.27.apk（1DRV下載）
快下 kuaixia 1.0.27.apk（本站下載）
檔案大小：20.63 MB

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