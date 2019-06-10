夏季優惠開跑！Windows 10 Pro 348 元便宜入手

2019-06-10 07:15:44 哇哇

Windows 10 夏日優惠便宜購買方法

Windows 10 Pro 該怎麼便宜買我已經介紹過很多次了，我自己也實際安裝過沒有問題的，這次是 G2Deal 夏季優惠的活動，只要輸入「Tsummer18」優惠碼，原價超過 4000 元 Windows 10 專業版本只要 348 元就可以入手，我個人覺得相當划算，只要是全新安裝電腦、重灌電腦都可以使用，不過記得只能使用在一台電腦，用過就不能再用囉！

夏季優惠：


特別注意要搭配上折扣碼「Tsummer18」可以享有夏季優惠折扣唷！（以下為購買流程範例）

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△ 本篇以 Windows 10 Pro（這裡）為範例，進入後點選加入購物車。

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△ 進入購物車頁面之後，原本的金額為 424 元，請在左下方的優惠券代碼輸入「Tsummer18」，之後點選應用。

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△ 接著應該就可以看到價格已經變成台幣 348 元，接著就可以放心去結帳！

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△ 結帳時若有帳號可以直接登入，若沒有帳號可以結帳時同時註冊，或是以訪客的身分結帳，我個人會建議要註冊會員，購買物品結帳比較有依據。

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△ 結帳可以透過信用卡的方式，大家就依照步驟完成結帳程序。

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△ 最後確認購買金額之後，就可以下訂單進入付費程序。

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△ 刷卡步驟就不多說囉～大家拿出自己的卡吧！一個 Windows 10 專業版才 300 多元很划算的啦！

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△ 訂購完成頁面如上，也會收到信件通知，序號寄送沒有那麼快，要稍微再等等。

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△ 我大概等待了 27 分鐘，接著會收到帶有序號的信件囉！！！序號順利取得囉！！！

特別注意事項：購買的 Windows 只能使用在全新安裝，升級 Windows 是不可以的！此外，這類國外的促銷活動序號，在台灣微軟是不承認授權的，雖然說購得的序號是可以啟用的，我只能說國外微軟和台灣微軟還是不同的，這點請大家留意了！而序號可能會綁定主機板，所以只能在一台電腦做安裝使用，換機可能不行唷！

如何下載 Windows 10 光碟？

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△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

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△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

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△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

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△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

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△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

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訪客留言

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