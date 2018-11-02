萬聖節破盤價！Office 2019 專業增強版 990 元台幣就能買回家

2018-11-02 09:26:37 哇哇
Office 2019 專業增強板價格 990 元

萬聖節的確是所有軟體價格下殺或是限時免費的好日子！前幾日介紹 Office 2019 專業增強版只要 1700 元就可以入手，坦白說我覺得對大家能接受的軟體價格還是太高，而現在萬聖節活動只要搭上「HALLOWEEN2019」這組優惠碼，Office 2019 專業增強版就只要台幣 990 元就可以入手，這個划算到沒有話說，我自己也是立刻又刷了一套！這個活動只到 2018.11.04，所以真心覺得有需要購買的，可不要錯過了！


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在大家購買之前，必須先說清楚一點，便宜的 Office 序號在台灣微軟不被認可，可能太便有商業利益的衝突。而我自己覺得這個序號能夠透過微軟網站驗證，並且安裝後啟動，那這個序號就是正版序號，這點請大家自己考量！而這個購買的版本是一台電腦使用，也只綁定一台電腦，購買後請盡速啟用避免有任何疑慮。
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△ 開啟購買 Office 2019 專業增強版的頁面之後，網頁最上方可以切換到大家所熟悉的繁體中文語系，接著請點選加入購物車。

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△ 原本的結帳金額是 1980 元台幣，請輸入優惠券代碼「HALLOWEEN2019」，之後按下去應用。

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△ 結帳金額只要 990 元台幣！！！這是真的！這是真的！立刻來結帳吧

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△ 結帳時建議順手註冊一個帳號，以後要查詢購買紀錄比較方便，有帳號的直接登入也可以。

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△ 付款方式有大家所熟悉的刷卡！

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△ 我也實際購買了一組序號，這是最後完成訂單的畫面。

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△ 最後請到剛剛所註冊的信箱收信，CD-Key 就是 Office 專業增強版的序號。

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△ 接下來請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 2019 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。

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△ 若通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

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△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

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△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

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△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

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△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是已經啟動的，只花了台幣 990 元就可以取得，優惠的活動不跟上太可惜唷！

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