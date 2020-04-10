比較 Windows 10 家用版與專業版，家用有必要買專業版嗎？百元入手教學

最近作業系統軟體優惠似乎又變多了！不少網友來問說 Windows 10 家用版與專業版的差異，是否自己買家用版就好？會不會缺少了什麼實用好功能之類的？其實現在買筆記型電腦、準系統電腦大多都是搭配上 Windows 10 家用版居多，只有商業筆電才會搭上 Windows 10 專業版，以我自己的經驗來看 Windows 10 家用版真的很夠用了，商業版當然是上班時使用，那就交給老闆去買單就對了，自己買自己的當然是買家用版，本篇文章將與大家分享 Windows 10 家用版與專業版的差異，也替大家測試該如何買比較便宜唷！

比較 Windows 10 家用版與專業版

功能 Windows 10 家用版 Windows 10 專業版
Windows Hello
裝置加密
防火牆和網路保護
網際網路保護
家長監護 / 保護
安全開機
BitLocker 裝置加密  
Windows 資訊保護（WIP）  
Windows Defender 防毒軟體
數位筆與觸控
Microsoft Edge
省電模式
機動存取手機照片
行動裝置管理  
群組原則  
Azure 企業狀態漫遊  
商務用 Microsoft Store  
受指派的存取權  
動態佈建  
商務用 Windows Update  
Kiosk 模式設定  
對 Active Directory 的支援  
對 Azure Active Directory 的支援  
微軟定價 NT$4,590.00 NT$6,999.00

到了微軟 Windows 10 家用版的頁面，你會發現標示著「有了 Windows 10 專業版，您具備安裝任何應用程式的彈性，甚至可以安裝未經過 Windows 市集驗證的應用程式。」，看來微軟其實還是比較推薦專業版，不過 Windows 10 市集有人在使用嗎？我相信多少一定會有，但是可能不是太多，家用版頂多是不能安裝未經過 Windows 10 市集驗證的應用程式，實際上還是能在市集上下載實用的應用程式。上表當中很多 Windows 10 專業版才有的功能，若你看不懂的話，代表你可能也沒有這方面需求，那麼 Windows 10 家用版或許就足夠啦！

CDKeyoffers 推薦軟體優惠有哪些？


△ 目前小編收到的情報如上，主要是 Windows 10 家用版、Windows 10 專業版、Office 2016 專業增強版、Office 2019 專業增強版等等的優惠，活動優惠碼通通都是「TT20」，大家可以參考看看，下一段也會替大家實測是否真的可以購買與啟用。

Windows 10 家用版如何買？多少錢？哪裡買？

△ 我以購買 Microsoft Windows 10 Home 為例，進入產品頁面之後，點選現在購買。

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△ 必須要有帳號才可以購買，所以這時候請大家先登入帳號，若是沒有帳號的話就註冊一下囉！

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△ 註冊成功囉！之後再回到剛剛的購買頁面重新購買。

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△ 進入結帳頁面後在促銷碼的地方輸入 TT20 點選申請。

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△ 之後就會看到折扣後的金額，Windows 10 家用版只要台幣 351 元就可以入手，確認金額後提交訂單。

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△ 結帳方式有信用卡與 PayPal 等等，選擇要付款的方式之後就付款囉！

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△ 順利的完成訂單，接著就到個人頁面去查看訂單的狀態。

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△ 接著到個人的訂單頁面等待一下，應該就可以看到完成的訂單，點選後方查看密鑰的按鈕。

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△ 之後會到另外一個訂單流程的頁面，已經確認你的訂單，再來點選獲得卡密。

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△ 最後就可以看到這次購買到的 Windows 10 Home 序號囉！

是否推薦購買呢？

替大家實測 CDKeyoffers 的購買流程，也確實收到序號，唯一的限制是這是單一電腦全新安裝使用，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 CDKeyoffers 的確是可以購買到 Windows 10 Home 的序號，那大家是否要在 CDKeyoffers 購買便宜序號就請大家自行斟酌

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

△ 以前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

Windows 如何安裝？

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△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

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△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

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△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

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△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

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△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：


如何安裝 Office？

請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。（此段以 Office 2019 來示範）

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

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△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

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△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

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△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

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△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是啟動完成的囉！

Office 2019 有哪些新功能？

Office 2019 有什麼新功能？Word、Excel 與 PowerPoint 全面進化
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