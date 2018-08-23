小米視頻 APK 下載，追劇必備 App 延禧攻略、如懿傳通通有！

2018-08-23 10:21:23 9M87
小米視頻解鎖版

不知道大家追劇都是用什麼 App 或網站呢？小米自家的小米視頻其實相當不錯，因為它整合了許多來源，並且可以收看到大部分的內地頻道，但小米視頻這個 App 並沒有開放到 Play 商店給其它人下載使用，換句話說並沒有被獨立出來下載，這麼好用的 App 難道只能買小米家的產品才能用嗎？網路上有其它網友公開了小米視頻 apk 讓大家安裝使用，解鎖版的好處是就算你的 Android 手機不是 MIUI 也可以使用小米視頻啦！所以現在讓我們來實測一下吧～


小米視頻
△ APK 老樣子下載並完成安裝，安裝時手機都會有不明來源安裝提示，只要是 APK 都會有的提示，非常正常，安裝完畢後就可以看到如上圖右的畫面，因為這是解鎖版的，因此無法登入小米會員，雖然無法登入會員但仍然可以使用。

小米視頻解鎖版

△ 接著再看影片前，我們要執行一個非常重要的步驟，到設定處將「線上服務」選項開啟，實測沒有開啟此選項的話，將沒有辦法觀看線上影片。

小米視頻解鎖版APK下載

△ 開啟「線上服務」選項之後，就能看到各大片源啦！這邊必須說明一下，這邊的片源都是整合各種來源，好處是不用自己搜尋來源，也不怕搜尋到沒有辦法觀看的來源~直接點開就可以觀看啦！這邊點開如果沒有辦法觀看的話，可以參考「穿梭一鍵翻牆進大陸，突破大陸鎖 IP 問題」這篇文章，裡面有詳細作法，使用後就可以正常觀看啦！在觀看影片時可能會需要安裝各種對應的 APP 外掛，他才能幫你連接到原本是其他 APP 的訊號。

小米

△ 除了追劇之外，也包含了內地各大衛視在地頻道可以觀看，但這邊沒有台灣的的頻道，若是要台灣頻道的話，之前有介紹過豐富的免費第四台 App 這邊準備了傳送門大家可以參考看看「星火NEW直播最新 APK 下載，第四台業者會哭哭的」，但要追劇的話 (尤其是大陸古裝劇)，我個人覺得小米視頻已經非常足夠啦！

小米視頻

△ 實測延禧攻略的來源視愛奇藝，畫質與流暢度無話可說，真的非常棒！

小米視頻

△ 最新的如懿傳也有阿，來源是騰訊視頻，流暢度跟畫質也是非常順，追劇真的是非常適合啊！

https://www.coolapk.com/apk/com.miui.video

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