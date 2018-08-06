免費看電視 App 如雨後春筍般冒出來，之前分享過星火 New 直播、牛牛看電視，但是這麼多款看電視 App，竟然都沒有一款 iPhone 的，難道 iPhone 的用戶要哭哭了嗎，不是的，今天馬上來分享一款 iPhone 能成功、順順看免費第四台的 App「華文電視」，一樣該有的頻道都有，我個人認為還比 Android 很多看電視的 App 都順暢，轉換頻道間的延遲也非常低，有種相見恨晚的感覺，但這款需要配合 VPN 工具來使用，下面也會順便分享一鍵 VPN 工具來搭配使用，實際體驗下來，iPhone 真的可以順順的看免費第四台喔！
△ 這款 VPN 工具名稱為「VPN Master」，免費使用、不限流量、無廣告，安裝好進入後，點擊綠色 Accept ，接著點擊 Allow 同意。（文末附上 VPN Master 載點）
△ 看到安全帽戴上地球就表示 VPN 完成啦！
△ 完成 VPN 之後在打開華文電視馬上就可以看啦！第一次進去會看到的是中國大陸的頻道，我立馬點開港澳台頻道一探究竟。
△ 果然馬上跑出來啦，最右邊的「回看功能」目前應該還在維護中，還沒有辦法回看，但是可以看到節目表的！右下角的切換線路大部分都只有一個來源，但是無傷大雅，因為每個頻道都可以正常收看。
△ 畫質與順暢度非常優質，優質到好想把手邊空閒的 iPhone 拿來當電視機 XD
△ 我發現並不是所有的台灣頻道都歸類在港澳台分類，也會根據節目性質四散各地，當然這樣也有好處，可以很快的找到目標頻道~
△ 測試頻道則是 HBD 電影台，只是頻道名字沒有打上去，是可以順順看沒問題的~
這是我目前市面上看到唯一 iPhone 可以用的看電視 App，而且使用體驗還非常棒，因為我個人非常在意頻道切換時的順暢度，遇到那種 loading 很久的，心裡就會不禁意的不開心，當然使用網路串流多少都會有延遲的問題，但華文電視不會延遲太久，甚至是非常接近傳統第四台的切換速度，總結的來說我覺得這款 App 深得我心啊，不信大家自己去體驗看看啦~
下載：
華文電視 - 海外高清華語電視直播（App Store下載）
VPN Master（App Store下載）
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