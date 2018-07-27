vivo NEX 台灣 8/1 開賣售價 21990 元，升降鏡頭有喜歡嗎？

2018-07-27 11:10:27 9M87
vivoNEX預購 售價

vivo 今日（7/26）於台灣發表 vivo NEX，隱形升降式自拍鏡頭配置成為全場焦點，此外萬眾矚目的還有螢幕下指紋辨識，vivo 把醜醜的瀏海，用升降式的自拍鏡頭方案解決，顯然是一個非常有創意的作法，讓螢幕的屏佔比高達 91.24%，相機採用 1200+500 萬畫素鏡頭，擁有 f/1.8 大光圈，當然各種 AI 場景辨識、AI 人像、AI 逆光拍照通通沒有少，搭載 S845 處理器，4000 mAh 大電池容量，預購時間 7/26～7/30 日，8/1 全台正式開賣，售價 21990 元。


vivoNEX 預購禮
△ vivo NEX 正面搭載 6.59 吋 19.3 : 9 的 Super AMOLED 螢幕，聽筒使用了全螢幕發聲技術來取代，透過微震動元件讓整個螢幕發聲，讓全機的屏佔比高達 91.24%，所有感應器全部隱藏在極窄的編框內及螢幕下方，所以整個屏佔比看起來非常舒服！

vivoNEX售價

△ vivo NEX 的 800 萬畫素隱形升降式鏡頭，當手機開啟自拍模式、視訊時，隱藏式的升降鏡頭自動升起，使用完畢後再自動下降隱藏起來，vivo 也設想到當鏡頭升起被擠壓時，鏡頭會自動下降收回，最高可承重 30 公斤。

vivoNEX哪裡買

△ 第三代螢幕下指紋辨識技術，比上一代指紋圖像辨識能力高 50%，開啟速度升級 10%。

vivoNEX 預購送什麼

△ vivo NEX 搭載 1200+500 萬畫素雙鏡頭，1.4um 大像素、SONY IMAX 363 感光元件，支援 DCI-P3 廣色域顯示技術，擁有 f/1.8 大光圈、四軸防手震，使用藍寶石玻璃鏡頭表面，各種 AI 拍攝美顏的照片可參考下面圖片：

vivoNEX

vivoNEX預購 售價

vivoNEX預購 售價

vivoNEX台灣上市

△ 在 AI 智慧場景的調教下，細節更顯得圓滑，DCI-P43 廣色顯示也讓顏色也相當到位！全新一代的 SONY IMAX 363 感光元件，讓夜景的細節更完美！

vivoNEX預購 售價

△ 外觀上，在機身背面使用全息幻彩技術，在特定角度下，會反射出彩虹的色彩，拿在手上整個非常有特色！

vivoNEX預購

vivo NEX 搭載高通 S845 處理器、8GB RAM +128 GB ROM、Hi-Fi 專業音效晶片、4000 mAh 電池容量，支援高級雙引擎閃充快速充電，售價 21990 元，預購時間 7/26~7/30，於 momo、蝦皮 24 小時購物、 PChome 網路家庭傑昇通信都可預購，購買後上網登錄送 vivo 戶外課桌椅，8/1 全台正式開賣！

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱推薦 POIEMA 免耗材空氣清淨機
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

vivo NEX 台灣 8/1 開賣售價 21990 元，升降鏡頭有喜歡嗎？ 相關文章

訪客留言

vivo NEX 台灣 8/1 開賣售價 21990 元，升降鏡頭有喜歡嗎？ 參考資料

[分享] What is Love? 專輯預購開始 - 看板 TWICE - 批踢踢實業坊
→ swizzleyeh: 將預購贈送的9人小卡擺在角落賣，一套350 元 03/28 18:23 → roshe8780: 預購禮一份賣350??? 搶錢嗎 03/28 18:36 推 husky1989 ...
難忘母親節！柯淑勤感動兒子送瓜子 、方文琳看到一桌菜大飆淚 - 中時電子報
柯淑勤表示，因為會覺得孩子平常不會特別記媽媽用什麼、吃什麼，但兒子卻默默的觀察到她平常很愛在家嗑瓜子，「其實媽媽們要的真的不是什麼貴重的東西、而是一種貼心」。
vivo（品牌）_百度百科
特色 百科 数字博物馆 非遗百科 多肉百科 恐龙百科 城市百科 二战百科 用户 蝌蚪团 ... vivo NEX是2018年6月12日发布的全新旗舰产品系列的第一款零界全面屏手机。通过全新“零界全面屏”设计，vivo NEX ...
OPPO Find X『 雙軌潛望結構 』滑出式前後鏡頭驚喜現身，睽違四年的真旗艦系列終於回歸
嗯，突然覺得vivo NEX的升降式前鏡頭不算什麼了XDD 獺友們還記得本月初OPPO宣佈旗下的Find系列”真旗艦”即將回歸的消息嗎？ ... 在放眼望去的茫茫機海中作出一點點小變化可以讓人一眼認出來真的是相當重要滴！ 最後整理一下OPPO Find X的規格吧！
vivo NEX 旗艦版 128GB 價格,規格與評價- SOGI手機王
採用 USB 2.0 Type-C 規格 vivo NEX 旗艦版 128GB 預計 2018 年 6 月 23 日在中國上市，以上規格 僅供參考，手機王隨時補充最新資料。 產品規格 硬體效能 作業系統與版本 Android 8.1 處理器品牌 Qualcomm 處理器型號 Snapdragon 845 處理器核心數 8 ...
Asus手機好用嗎? - Asus (Android) - 手機討論區 - Mobile01
整體評價,就是已經超越HTC 。裡面的ZenUI真的越來越強大~ 而且你也會發現ASUS對於Zenfone的用心,不是其他廠能比的 ... 算是上半年尾聲登場的兩款驚喜旗艦 vivo NEX... 小米Max3已經先公布 台灣也會上市 ...
專輯預購的意思是什麼呀? | Yahoo奇摩知識+
請問: 專輯預購的意思是啥麼呀? 例如:預購蔡依林舞孃專輯! 我知道產品內容是一片90秒 搶先聽cd+一本56頁的寫真. 那麼這就是預購的內容嗎?! 沒有東西了嗎! 還是 ....什麼勒?
HTC 10發表 重點特色相機、Free Style等快速動手玩介紹 - SayDigi | 點子生活
剛剛看到使用 Qualcomm Snapdragon 820 處理器、5.2 吋螢幕與鑽石切割邊緣金屬機身設計、主相機與前置相機同時搭載 OIS 光學防手震與 F1.8 大光圈等特色的 HTC 10 發表會重點與外觀介紹後，現在也讓我們一起來仔細看看究竟 HTC 10 在軟硬體部分有著什麼 ...
【7-11集點活動】Snoopy集點活動、世足款滑鼠！音樂盒、木頭公仔、木筆筒、手機座、大時鐘 ...- 奇奇筆記
預購 ： 2018/7/4(三) 15:00 集點兌換辦法： 集滿6點 + 149元換一款。 款式 ... 【2018活動】台北情人節7個約會秘境、精選餐廳、送什麼禮物？卡片、巧克力、花、套餐、DIY 08月04 日 75 【2018大甲媽祖】鎮瀾宮媽祖遶境，日期時間、進香行程、免費接駁 ...
Samsung Galaxy Note8 預購活動 - 活動辦法 rules 2
預購機型與顏色 Galaxy Note8 (星紫灰、星燦金、星紗粉)，各通路可預購的顏色以該電信通路商公告為準 ※Galaxy Note8 星紗粉僅限定於三星智慧館與指定網路商城預購