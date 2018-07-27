vivo 今日（7/26）於台灣發表 vivo NEX，隱形升降式自拍鏡頭配置成為全場焦點，此外萬眾矚目的還有螢幕下指紋辨識，vivo 把醜醜的瀏海，用升降式的自拍鏡頭方案解決，顯然是一個非常有創意的作法，讓螢幕的屏佔比高達 91.24%，相機採用 1200+500 萬畫素鏡頭，擁有 f/1.8 大光圈，當然各種 AI 場景辨識、AI 人像、AI 逆光拍照通通沒有少，搭載 S845 處理器，4000 mAh 大電池容量，預購時間 7/26～7/30 日，8/1 全台正式開賣，售價 21990 元。
△ vivo NEX 的 800 萬畫素隱形升降式鏡頭，當手機開啟自拍模式、視訊時，隱藏式的升降鏡頭自動升起，使用完畢後再自動下降隱藏起來，vivo 也設想到當鏡頭升起被擠壓時，鏡頭會自動下降收回，最高可承重 30 公斤。
△ 第三代螢幕下指紋辨識技術，比上一代指紋圖像辨識能力高 50%，開啟速度升級 10%。
△ vivo NEX 搭載 1200+500 萬畫素雙鏡頭，1.4um 大像素、SONY IMAX 363 感光元件，支援 DCI-P3 廣色域顯示技術，擁有 f/1.8 大光圈、四軸防手震，使用藍寶石玻璃鏡頭表面，各種 AI 拍攝美顏的照片可參考下面圖片：
△ 在 AI 智慧場景的調教下，細節更顯得圓滑，DCI-P43 廣色顯示也讓顏色也相當到位！全新一代的 SONY IMAX 363 感光元件，讓夜景的細節更完美！
△ 外觀上，在機身背面使用全息幻彩技術，在特定角度下，會反射出彩虹的色彩，拿在手上整個非常有特色！
vivo NEX 搭載高通 S845 處理器、8GB RAM +128 GB ROM、Hi-Fi 專業音效晶片、4000 mAh 電池容量，支援高級雙引擎閃充快速充電，售價 21990 元，預購時間 7/26~7/30，於 momo、蝦皮 24 小時購物、 PChome 網路家庭、傑昇通信都可預購，購買後上網登錄送 vivo 戶外課桌椅，8/1 全台正式開賣！
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