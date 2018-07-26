IPTV 不用安裝 App 看免費第四台，iPhone 用戶終於能看電視了！

2018-07-26 07:58:49 9M87
免費第四台

最近看電視 App 有如雨後春筍般，不斷冒出來，有時候我自己都搞不清楚哪個是哪個，本站分享過好用的星火 New 直播是一個非常穩定的來源，可惜的是只限於 Andorid 系統，今天有好消息要報告，因為今天要分享的 IPTV 第四台免費看，不管你是 iPhone、iPad、電腦、筆電，只要你的系統有瀏覽器就可以看第四台，而且頻道豐富，穩定度也不錯，絕對不會輸 App，一起來看看這個免費第四台線上看 IPTV 有多強大威武吧~


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△ 點開瀏覽器，進入網址，就如上圖所示，幾乎全世界的頻道都可以看得到，台灣的話點擊港澳台分類就可以進去啦！頻道數也是不少，常見的無線四台、新聞台、電影台、體育台都應有盡有啦！應該可以滿足大部分人的需求了～

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△ 試點民視新聞台測試，根本跟看真的電視沒什麼兩樣，我還注意到新聞台的時間，與現在的時間不會延遲太久，差異在一分鐘內，有些會延遲比較久的，還有到 10 分鐘以上的，也就是在看十分鐘前的新聞，雖然沒有什麼影響，但心理就是覺得怪怪的~

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△ 電影台也是非常順暢，實測緯來電影、東森電影、龍華電影等都是穩定到不要的～

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△ 國家地理頻道都有了！

體育台線上看

△ 真的是上班偷閒的好幫手(誤)~

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△ 最後是頻道源豐富，基本上台灣的頻道都很穩定，所以大部分只有一個頻道源，國外的頻道大部分就有4個頻道源以上，台灣有些頻道的畫面會對不上頻道，可能點進去是 A 頻道，畫面是 B 頻道，但是就是少部分啦，最後使用 Chrome 的使用者要注意啦，IPTV 用 Chrome 目前會無法觀看，可以改用  Edge 瀏覽器就能順利觀看，Safari 實測也可以順順的看，沒有問題！

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