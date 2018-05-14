蘋果致命 Bug 又來了，訊息看到這個黑點千萬別點開！不小心中獎怎麼辦？

2018-05-14 10:20:31 9M87
iPhone 黑點 當機 死亡符號

蘋果系統又爆出嚴重的 Bug，雖然之前也發生過不少案例，早已不是什麼新聞，但是最新的 Bug 非常恐怖，發生在 iOS 11.4 Beta 及 iOS 11.3 系統上，收到表情符號「 ⚫」，不需要點開就會造成整個系統崩潰，最嚴重就是手機的照片、重要資料找不回來，更嚴重的是，不只 iPhone，Mac、Apple TV、Apple Watch 都有可能系統崩潰，最近大家在收信的時候要特別小心，下面幫大家整理的解決方式，但還是要等待蘋果官方發佈韌體更新，才能完全解決這個 Bug，而非 iOS 11.3 的用戶恭喜，就不用太擔心啦～


iPhone 黑點 當機 死亡符號
△ 如上圖的黑點，看似沒有什麼，就能輕易造成 iPhone 訊息崩潰，就算重新開機也沒有用！完全不用點擊訊息裡面的黑點，只要打開這則訊息，我們的手機就中標了！

iPhone 死亡黑點 處理方式

△ 中標以後就會出現上圖都症狀，打開訊息畫面後，會出現一片空白，就算上滑關閉背景運作，再重新打開 App 也是一樣的結果，當然重開機也一樣不會改善，如果大家不小心中標後，該怎麼辦？有沒有解法呢？請繼續看下去？

iPhone 死亡黑點解決方法

iPhone 訊息打不開怎麼辦

△ 第一步是把 Homebar 往上滑，開啟背景 App 畫面，並把訊息這個 App 關掉。

iPhone 黑點 當機 死亡符號

△ 接著回到桌面，藉著 3D Touch 之力，點擊訊息 App 圖示，可以看到新增訊息的選項，用力給它點下去之後，就可以順利新增訊息了，當然我們沒有要新增訊息，點擊上一頁回到所有訊息畫面。

iPhone 黑點 當機 死亡符號

△ 把剛剛那則可惡的死亡黑點訊息刪除即可！刪除以後我們的 iPhone 就可以再戰十年，目前此解法只針對支援 3D Touch 的 iPhone 使用，至於沒有 3D Touch 的 iPhone，就看看有沒有辦法從電腦回復備份啦！最後還是要提醒大家，看到可疑訊息千萬不要亂點，在官方還沒修復這個 Bug 前，還不知道有什麼其它漏洞，搞不好會帶來更嚴重的損失，小心使用手機，平常沒事多備份就對啦！
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