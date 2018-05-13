手機怎麼看電視？在這個手機比電視多的時代，這個問題應該存在許多人心中很久了吧，手機機動性高，想怎麼看就怎麼看，今天要分享一個 Android 系統的手機看電視 App 「牛牛電視」，頻道多元豐富，不只擁有多數台灣頻道，大陸各省、香港、澳門等應有盡有，頻道一多最怕的就是大海撈針，而牛牛電視的分類非常清楚，除了地區分類以外，也根據節目的主題分類，像是體育直播、娛樂、電影、新聞等，讓我們可以在最快的時間內找到自己想看的頻道！
△ 為什麼沒有台灣？因為台灣被歸類在「地方」分類，因為這是來自對岸的 App，所以非常可以理解為什麼，但不管分類在哪邊，只要能看電視的就是好 App～點擊進去後可以看到所有頻道啦，所有台灣頻道表會在文章後面幫大家整理出來～
△ 常見的頻道都有啦，而且絕對夠豐富可以滿足大家的需求！
△ 小時候最常看的電影台也有了，還裝什麼第四台！
△ 常見的新聞台也難不倒牛牛電視～
△ 如果頻道只有單一來源，萬一速度很慢或是無法讀取就完了，牛牛電視支援多來源切換，帶大家看看如何切換頻道吧，任意點一下畫面，點擊一下左下角「線路」處。
△ 多達 10 種以上來源可以切換，如果速度太慢或是黑屏的話，立馬切換來源就沒問題啦！我個人覺得牛牛電視是目前我看過來最多的電視，好處是可以隨時切換，頻道這麼多，難免會遇到沒辦法看的，若只有單一來源又沒辦法看的話，有安裝等於沒安裝啊，牛牛電視的最大優點就在這邊啦！以下幫大家整理一下牛牛電視所有頻道。
牛牛電視台灣頻道整理：
1. 人間衛視
2. 大愛一台
3. 大愛二台
4. 霹靂台灣台
5. 好消息一台
6. 好消息二台
7. MOMO 親子台
8. MOMO 購物 1 台
9. MOMO 購物 2 台
10. 八大第一台
11. 八大綜合台
12. 八大戲劇台
13. 八大娛樂 K 台
14. 三立台灣台
15. 三立都會台
16. BBC World News
17. NHK World Premium
18. CNN
19. 卡通頻道
20. HBO
21. Cinemax
22. Discovery
23. 動物星球頻道
24. TLC 旅遊生活頻道
25. 三立新聞台
26. 三立國際台
27. 三立財經台
28. 衛視中文台
29. 衛視電影台
30. STAR Movies
31. Channel V
32. 國家地理頻道
33. ESPN
34. 衛視體育台
35. 東森綜合台
36. 東森新聞台
37. 東森財經新聞台
38. 東森購物 1 台
39. 東森購物 2 台
40. 東森購物 3 台
41. 東森購物 4 台
42. 東森購物 5 台
43. 高點綜合台
44. 高點育樂台
45. JET TV
46. 年代新聞台
47. 年代 MUCH 台
48. 年代綜合台
49. 東風衛視
50. 中天新聞台
51. 中天綜合台
52. 中天娛樂台
53. TVBS
54. TVBS 新聞台
55. TVBS 歡樂台
56. 非凡新聞台
57. VIVA 購物頻道
58. 好萊塢電影台
59. 緯來日本台
60. 緯來體育台
61. 緯來綜合台
62. 緯來育樂台
63. 緯來戲劇台
64. 緯來電影台
65. LS TIME 電影台
66. 國興衛視
67. 台視
68. 台視財經台
69. 台視綜合台
70. 台視國際台
71. 中視
72. 中視綜藝台
73. 中視新聞台
74. 華視
75. 華視教育文化頻道
76. 華視休閑頻道
77. 華視 MOD 新聞頻道
78. 民視
79. 民視新聞台
80. 交通電視台
81. 民視高畫質台
82. 公共電視台
83. DIMO TV
84. 客家電視台
85. 原住民族電視台
86. 宏觀電視台
87. HiHD
牛牛電視下載：
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