申辦手機門號大家最在意什麼？不外乎就是到底能給我們多少優惠吧！遠傳這次推出了 599 元上網吃到飽活動，還外加好禮三選一，包含日本除蟎機、美國空氣清淨機、航海王行李箱，不怕你說不實用，就怕你嫌怎麼只能三選一！老掉牙的招數已經過時了， APP 享優惠訂閱價之類的，例如 KKbox、中華電信電子書等，但你真的用得到嗎？不要櫃檯小姐跟你說一句：『現在優惠免錢請試用用看吧～』你就買單了！到時候試用期結束，你沒有主動去申請停止就會繼續扣款下去，電信帳單就莫名其妙多了一些費用。當父母之後，還是空氣清淨機與除蟎機最實用，這方案很適合為人父母的用戶！
遠傳電信推出超優惠的方案『$599 4.5G 飆網吃到飽 好禮三選一』，走這裡：https://goo.gl/VzCi73
- 重點一：申辦 4.5G 網路吃到飽只要 599 元。
- 重點二：綁約兩年，也就是 24 個月啦。
- 重點三：享有語音通話網內前 5 分鐘、網外 30 分鐘免費
- 重點四：還有超人氣好禮三選一！！！！！（我就是衝著這個來的）
4.5G 上網吃到飽方案（網路門市）
好禮三選一：日本 Siroca 除蟎吸塵器 SVC-358
這幾年非常夯的家電用品就是強力吸塵器啦，非常適合有小朋友的家庭使用，小朋友晚上睡不好、早上起床就狂打噴嚏、鼻涕流個不停，看得真的很心疼！家中若有人是過敏兒，嚴重時還要犧牲嗅覺及味覺，因為鼻子被淘淘不絕的鼻水給塞滿啦。若家裡還有毛小孩，沙發跟他們的窩肯定是毛髮叢生，積滿了寵物的毛，用滾輪或是膠帶清理都相當費時費力。
小朋友的生活大多時間都在床上、床邊，所以我真心覺得日本 Siroca 除蟎吸塵器真的不錯！Siroca 除蟎吸塵器 SVC-358 是吸塵＋除蟎二合一的清潔家電，利用強力刷頭來回拍打震動，將拍咪阿打起來吸走，同時照射 UV 紫外線殺菌。無論是客廳沙發、抱枕、臥室的棉被與枕頭還是大衣外套，我們都可以用這台來清理，非常方便，替家裡容易積灰成養塵蟎的地方大掃除。
好禮三選一：美國 FRIGIDAIRE 空氣清淨機 FAP-1152HI
空氣清淨機也是家有小朋友必備的家電，無論小朋友有沒有過敏都適用。想到自己當父母之後的生活，真的跟以往差很大啊，我的人生第一台空氣清淨機就從老婆懷孕開始，那時候空氣污染沒有現在嚴重，不過就已經開始意識到空氣品質的重要性，自己騎機車大概 20 年都不戴口罩的，現在反非常注重小朋友所呼吸的空氣，這就是為人父母的表現。
我自己買過很多台空氣清淨機，也測試過非常多台，不同品牌型號都有優缺點，但是無論如何，家裡就是要有一台！這次遠傳的這個活動送的好禮三選一，如果有想提升居家空氣品質的人，就可以選擇這台空氣清淨機，家中的空氣品質可能就會改善。這台美國品牌的空氣清淨機適合在坪數為 4 - 6 的空間使用，也就是我們一般家庭的臥室或客廳，圓圓一台不佔空間，也可以隨時搬動，非常方便，使用 HEPA 醫療級高效過濾網，還可以釋放負氧離子讓空氣更加清新，除此之外我覺得很讚的是三段風速可以調整，睡覺時可以調小一點。就算家裡已經有空氣清淨機了，再來一台也無仿，因為家裡有客廳、書房、臥室、更衣間都應該具備的！
好禮三選一：航海王限量款行李箱+識別證套如果上述的兩項超人氣家電你不缺的話，那就來個限量 28 吋行李箱吧，總是要帶小朋友出國玩是吧～而且是日本超人氣動漫海賊王（航海王）哦！這個行李箱不是登機箱的大小，是大型那種，坐飛機必須得托運，這邊幫大家附上公分尺寸參考： 74 x 51 x 30 CM，送尺寸這麼大的行李箱可以看出遠傳這次活動的誠意了啦！而且他附有每個行李箱都需要的密碼鎖之外，底部還是可以 360 度旋轉的耐磨滑輪呢！ 外觀是海賊王 Ｑ 版人物的插圖，海賊迷一看就知道是新世界篇章後的造型啦，太帥了，黑色的背景配上跳色的 one piece 字母，簡約又不失特色。內部也不馬乎，基本收納功能都有，例如可以輕鬆看清楚收納小物的網狀拉鍊收納袋，亦或是 Ｘ 型彈力束帶，輕鬆 hold 著你那快失控的行囊，總而言之，這個行李箱很～可～以～
以前的電信方案都是搭手機，近年來已經越來越豐富，最近我還有看到搭健身方案的，因此申辦優惠是否實用很重要，送網內外優惠分鐘數算是最基本的，雖然大家都用網路通訊軟體就能免費通話，但偶爾還是得打電話處理生活上的事情（例如餐廳訂位、宅配送不到家等），所以說送的優惠分鐘數夠不夠用還是因人而異，但是網路吃到飽是人人都想求的！遠傳電信這次推出的『$599 4.5 G飆網吃到飽 好禮三選一』可以說是誠意滿分，我們可以用優惠的價格享受更快的網路速度，還有超級無敵實用的健康家電或行李箱可以選，而且是每個人都用得到，家裡只要有人申辦，贈品全家都共享，看到我都心動啦！最後我私心想說一句話，這三樣贈品我都覺得超讚，全家拉去申辦一次擁有！
活動網址：https://goo.gl/VzCi73
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