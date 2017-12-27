99 酷播在 iOS 上的化身 「KUTV」， 看片追劇的日子又回來啦！

2017-12-27 10:50:29 9M87
前陣子的追劇神站酷播改了好幾次名字，好像數字都改過一輪了，從 123 改到 99 之後又改到 58，下一個不會叫 467 吧！話扯遠了，總之這次 99 酷播在 iOS 正式上架啦，取名為 KUTV，如果不知道看什麼劇，裡面還幫大家做好詳細的分類，隨便點開一個影片實測，速度都快到不要不要的，畫質也是高到不行，看影片該有的速度、畫質、便利性都有了，追劇一族還不趕快去下載！

KUTV：https://itunes.apple.com/tw/app/kutv/id1320748069?mt=8


KUTV 五大特色：
  • 精挑細選的網路爆紅短片
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  • 欲罷不能的沉浸式觀看

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