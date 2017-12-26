最近滑臉書看到大家都在低調瘋傳的一段影片，不仔細看標題還不敢點開，仔細看了之後點開差點笑倒在地，有一位台灣的剪接系神人，把大家都會跳過的謎片片段，全部剪輯起來變成 MV 並搭配上杰倫哥的音樂，歌詞的意境與影片根本無違和，內心戲的畫面也都有了 XD，這位剪接系神人總共剪輯了 43 部影片，裡面大部分都是東尼大木與周董的結合，不仔細看這兩位還真有點相似啊，只能說台灣缺少的不是人才，而是缺少發現，高手都在民間，讓我們來看看幾部作品吧！
周杰倫 - 聽媽媽的話
周杰倫 - 七里香
周杰倫 - 給我一首歌的時間
其它 43 部作品：https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgc0LgfeSU8HsLBtYHrGxF7AtQRrlgN-
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