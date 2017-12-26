謎片快轉節奏精選剪輯，東尼大木完美呈現周董MV

2017-12-26 05:28:12 9M87
謎片快轉節奏精選剪輯，東尼大木完美呈現周董MV

最近滑臉書看到大家都在低調瘋傳的一段影片，不仔細看標題還不敢點開，仔細看了之後點開差點笑倒在地，有一位台灣的剪接系神人，把大家都會跳過的謎片片段，全部剪輯起來變成 MV 並搭配上杰倫哥的音樂，歌詞的意境與影片根本無違和，內心戲的畫面也都有了 XD，這位剪接系神人總共剪輯了 43 部影片，裡面大部分都是東尼大木與周董的結合，不仔細看這兩位還真有點相似啊，只能說台灣缺少的不是人才，而是缺少發現，高手都在民間，讓我們來看看幾部作品吧！


周杰倫 - 聽媽媽的話

周杰倫 - 七里香



周杰倫 - 給我一首歌的時間

其它 43 部作品：https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgc0LgfeSU8HsLBtYHrGxF7AtQRrlgN-

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

謎片快轉節奏精選剪輯，東尼大木完美呈現周董MV 相關文章


訪客留言

謎片快轉節奏精選剪輯，東尼大木完美呈現周董MV 參考資料

[XD] 東尼大木mv - Joke板 - Disp BBS
這位跟浩子也太像了。 魔術師變身女優？ 這個神情好像九孔。 東尼大木 (日本周杰倫)。 上火了嗎？來幫你滅火吧！ @ 科技輔具的小窩,聚焦溝通輔具,科技輔具文教基金會,特教老師,王俊凱,溝通筆,人工電子嘴,U-PEN,AAC PEN,身心障礙,自閉症,中風 ...
日本周杰倫 東尼大木 深情詮釋與眾女優的簡單愛 - 動漫區 - 卡提 ...
東尼大木(日本周杰倫) 簡單愛… 《安静》（yin蟲之森）插曲日本傑倫與mihiro巨獻 MTV 音樂瘋之《回到过去》大木老師真實版 東尼大木（日本周董）演繹還原版《黑色毛衣》 日本周董大作《不能说的秘密2》預告片 又或許…拍完MV還真的能拍拍電影 ...
東尼大木 周杰倫|找東尼大木 周杰倫敘述東尼大木代言寶齡瑪卡有 ...
查詢東尼大木 周杰倫一切資訊已由【電腦王阿達愛順發】提供還有東尼大木代言寶齡瑪卡有用嗎 47筆1頁,東尼大木網路熱門話題,五月天香港演唱會2016五月天演唱會2016門票購票信用咭優先訂票公開發售加場五月天世界巡迴演唱會2016黎明演唱會2016門票購票 ...
日本版的周杰倫，男優東尼大木。 - a5511867的創作 - 巴哈姆特 ...
去年被網友瘋狂討論、神似「周董」周杰倫的日本光頭性格AV男優東尼大木，其實在日本AV界已經出道多年，但他可能作夢也想不到，竟然成了MV男主角，而且還是亞洲天王周杰倫的經典作品《簡單愛》。
已婚愛狗玩音樂，你不知道的AV男優東尼大木 | 鍵盤大檸檬 | ...
日本AV男優東尼大木因長相神似周杰倫，獲得暱稱「暗黑界周董」在台爆紅，甚至有網友推出惡搞MV，周董歌曲加上大木的動作片，剪成《東尼大木簡單愛》、《東尼大木陽光宅男》、《東尼大木龍拳》等等，引起不少討論。只是酸酸們可否知道 ...
東尼大木--龍拳 MV - VidInfo
東尼大木--龍拳 MV - 東尼大木--龍拳 MV ... 陸周傑倫之稱,陸周傑倫,大魔術師周傑倫,大灌籃 周傑倫,東尼大木和周傑倫,大 ... mv電影導演 、編劇，2000年 ...
「暗黑周董」東尼大木推新歌 網友：這樣的杰倫我可以！ | 娛樂 | ...
周杰倫 AV 東尼大木 暗黑周董 GGininder 「暗黑周董」東尼大木推新歌 網友：這樣的杰倫我可以 ... MV中，東尼大木身穿紅色丁字褲，手拿按摩棒麥克風，讓網友超愛，紛紛留言：「這樣的杰倫我可以！」、「不聽周杰倫的作品已有許多年，但剛剛點 ...
知名AV男優東尼大木：很想見周杰倫，已經是他的粉絲！ - 明星八 ...
知名AV男優東尼大木：很想見周杰倫，已經是他的粉絲！ ,卡提諾論壇 (東尼大木,周杰倫,日本) 公告 ... 東：大概在幾年前吧，有些網友覺得我和周杰倫很像，就把我的電影配上周杰倫的音樂製作成MV ，一些朋友看到了就發給我 ...
加藤鷹、東尼大木、拓也哥 三大AV暗黑天王6月同時訪台 | 娛樂 | ...
而長相激似周董被稱為「暗黑周杰倫」的東尼大木，同時也是Tony Band樂團主場，歌聲渾厚且音域宏亮，還曾經來台舉辦演唱會，驗出過《淫蟲之森》以及歌手謝和弦MV 《牽心萬苦 》，Youtube最高點閱率280 萬。在暗黑版《矛盾大對決》暴紅的拓也哥 ...
日本周杰倫 東尼大木 深情詮釋與眾妹的簡單愛
東尼大木(日本周杰倫) 簡單愛... 《安静》（yin蟲之森）插曲日本傑倫與mihiro 巨獻 MTV音樂瘋之《回到过去》大木老師真實版 東尼大木（日本周董）演繹還原版《黑色毛衣》 日本周董大作《不能说的秘密2》預告片 又或許...拍完MV還真的能拍拍電影 ...