Big Papa Scott 英文繪本 YouTube 頻道的經營人是位很喜歡說故事的爺爺，頻道內提供的英文繪本故事適合幼稚園 ~ 小學3年級的小朋友收聽，艾倫發現英文繪本的價位都不太便宜，常常要購買繪本給小朋友的話也蠻傷荷包的，建議可以從 Big Papa Scott 頻道中尋找寶貝喜歡聽的故事，而且還有一位專門說故事的爺爺來陪伴小朋友。
Big Papa Scott 英文繪本 YouTube 頻道：https://www.youtube.com/channel/UCHycs-qeA4Ldu8fs2rbJs4w/videos
▽ 喜歡聽爺爺說故事的話就直接訂閱 YouTube頻道就可以收到更新時的通知。
▽ 看了 Big Papa Scott YouTube英文繪本頻道，有幾個故事艾倫蠻喜歡的推薦給大家。
Childres's Books 英文繪本的用字都蠻簡單的，而且影片中英文發音也很標準，想要放在手機裡當英聽練習的朋友也能下載放到手機中帶著聽，艾倫推薦 3 個下載 YouTube 方式的教學給大家。
<1> 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<2> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
<3> 一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
Big Papa Scott 英文繪本 YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCHycs-qeA4Ldu8fs2rbJs4w/videos
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這