Apple Store 終於要在台灣開幕了，霸氣的店面就在台北 101，我想這絕對會是近期內最夯的商店之一，下次有機會上台北一定要來去走走的，確切的開幕時間為 7/1 早上 11 點鐘，有機會可以得到「有閒來坐」的紅色開幕紀念 T-Shirt，不過似乎是數量有限，可能不是大家都有機會得到，記者媒體已經收到邀約前去採訪報導，趕快來看看讓人期待的 台北 101 Apple Store 吧！
地址：台北市信義區市府路 45 號台北 101
電話：02 8726 3500
營業時間：
星期一至星期四、星期日：11:00－21:30
星期五、星期六：11:00－22:00
蘋果稍早開放台灣媒體進入台北101 Apple Store參觀，並且強調在台灣啟用首間直營店的重要性，同時也說明台灣地區對於DIY風潮熱衷，以及高度3C裝置使用率。而在啟用台灣第一間Apple Store，蘋果也計畫透過直營店形式凝聚更多使用者，如同邀請剪紙藝術家楊士毅以榕樹創作「有閒來坐」的剪紙裝置藝術，希望透過Apple Store提供編碼、影音剪輯、攝影、機器人互動等課程讓眾多使用者...
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