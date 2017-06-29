蘋果稍早開放台灣媒體進入台北101 Apple Store參觀，並且強調在台灣啟用首間直營店的重要性，同時也說明台灣地區對於DIY風潮熱衷，以及高度3C裝置使用率。而在啟用台灣第一間Apple Store，蘋果也計畫透過直營店形式凝聚更多使用者，如同邀請剪紙藝術家楊士毅以榕樹創作「有閒來坐」的剪紙裝置藝術，希望透過Apple Store提供編碼、影音剪輯、攝影、機器人互動等課程讓眾多使用者...