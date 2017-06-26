【為什麼我們要編譯這篇文章】目前針對視力改善的最先進技術應該非「雷射」莫屬，但 2017 即將要推出的仿生晶體，將遠遠超越它。加拿大博士歷經 8 年時間，與團隊研發出號稱「只要 8 分鐘，永久恢復視力」的仿生晶體，未來將不再需要眼鏡和隱眼。（責任編輯：陳思寧） 你有沒有中學時因為戴著一副厚眼鏡，被人叫作「四眼田雞」的經歷？ 當然，除了冬天一進屋就造成兩眼一摸瞎的框架眼鏡...