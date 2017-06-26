近視應該是很多人的痛，當眼鏡之下來之後世界都模糊了，要是要我的人生再來一次，我絕對我顧好我的眼睛，現在已經有團隊花費八年時間研發出了仿生晶體，這是一個不會有副作用的視力恢復技術，只要八分鐘的手術過程，而且不需要開刀與麻醉，仿生晶體植入之後只要十秒鐘就會擴散到眼球當中，然後就能恢復到正常的視力，感到很不可思議吧！只是如此先進的技術，到何時何年何月何日才能在市場上看到呢？誰也不知道！但是至少心裡有個希望，或許 10 年 20 年之後眼鏡行就成為稀有產物了～
【為什麼我們要編譯這篇文章】目前針對視力改善的最先進技術應該非「雷射」莫屬，但 2017 即將要推出的仿生晶體，將遠遠超越它。加拿大博士歷經 8 年時間，與團隊研發出號稱「只要 8 分鐘，永久恢復視力」的仿生晶體，未來將不再需要眼鏡和隱眼。（責任編輯：陳思寧） 你有沒有中學時因為戴著一副厚眼鏡，被人叫作「四眼田雞」的經歷？ 當然，除了冬天一進屋就造成兩眼一摸瞎的框架眼鏡...
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