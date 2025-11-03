輕量化 tiny11 25H2 讓你跑不動的電腦也能安裝 Windows 11

Windows 10 要走入歷史了，準備好安裝 Windows 11 了嗎？那你的舊電腦可以安裝 Windows 11 嗎？沒有 TPM 2.0、Secure Boot 怎麼辦？會不會裝上 Windows 11 一定又肥又慢？這些疑慮都可以交給 tiny11 25H2 來解決，這是一個針對 Windows 11 25H2 所重新打造的「精簡版」系統，刪除了大量冗餘元件與服務，甚至能在老舊機種或虛擬機上流暢運作。除了可以安裝在舊電腦之外，若你想要一款極簡的 Windows 11，就是最簡單的操作即可，那麼 tiny11 25H2 也可以滿足你的需求，甚至還有更精簡的 tiny11core 25H2 只保留系統核心，而且大幅刪減系統服務的版本。

tiny11 25H2 是什麼？

tiny11 是由社群開發者 NTDEV 打造的精簡版 Windows 11，目標是提供一個「更乾淨、更輕快、更自由」的作業系統。而這次的 25H2 版本，基於最新的 Windows 11 25H2 原始映像製作，並搭配官方 tiny11 Builder 腳本重新編譯。它保留了大部分核心功能（如 Windows Defender、防火牆、相容性層），但移除了：Microsoft Teams、Outlook（新版）、Copilot、Cortana、Edge 預載元件、預設商店 App 與部分系統服務，以及各種佔用記憶體的背景常駐程式，整體體積從原本動輒 20~30 GB，縮小到僅約 3~4 GB 安裝空間，開機記憶體佔用甚至不到 1 GB！

tiny11 25H2 安裝特色與相容性

tiny11 25H2 最大的亮點，就是完全繞過 Windows 11 的硬體限制。它不需要 TPM 2.0，也不強制開啟 Secure Boot，更不會要求你登入 Microsoft 帳號。只要你的電腦能跑 Windows 10，幾乎都可以順利安裝 tiny11 25H2。因此，它特別適合：舊筆電、老桌機、All-in-One 等硬體不支援 Win11 的機型、虛擬機測試環境（如 VMware、VirtualBox、Proxmox）、工控、輕量 kiosk、NAS UI 或備用主機等場景。

tiny11 25H2 實測安裝使用

在安裝上與一般 Windows 沒太大區別，不過安裝介面沒有繁體中文，都以英文為主。

同意此使用者條款之後繼續安裝即可。

選擇要安裝的硬碟，基本上 128GB 就足夠安裝囉！

安裝好開機之後可以選擇 Taiwan 時區。

感覺就是真的很精簡的 Windows 11 啊！如果本身用電腦就沒有要太多基本的系統功能，tiny11 25H2 或許是很好的選擇，像我自己雖然也是使用 Windows 11，不過大多操作都在瀏覽器啊！

雖然地區語言選項有中文，不過預設情況下中文套件是沒有安裝的，不過就算安裝過後也不會通通顯示中文，這好像跟系統內的字型有關，可以將 fonts.zip 安裝的字型都安裝到系統當中，顯示就會比較正常，不過依照我實測還不是全部都繁體化唷！

下載好語言包之後需要重新登出再登入，才可以正常顯示中文。

你也想要體驗 Windows 11 嗎？如果電腦規格不升級，那就試試看 tiny11 25H2。

這次 tiny11 25H2 搜尋相關內容時還學會一個小妙招，就是啟動 Windows 的方法，開啟 PowerShell 後輸入「irm https://get.activated.win

iex」，之後會跳出要啟用的選單，看是要選擇 Windows 或是 Office 都可以，不用額外自己找啟用工具，透過指令就可以完成。

天啊！這樣就啟動好了嗎？沒想到現在的工具也太方便了，但是這流程僅供參考，建議大家購買正版 Windows 才是正確的唷！

tiny11 25H2 使用效能與注意事項

根據國外媒體用戶的實測，tiny11 在相同硬體下的啟動時間可縮短 40% 以上，系統閒置時的 CPU 使用率與記憶體佔用也明顯下降。有使用者形容它是『Windows 11 的靈魂、Windows 10 的輕盈』。在日常使用上（上網、文書、影音、模擬器）幾乎與原版無異，流暢度甚至優於許多輕量 Linux 發行版。
不過既然是修改版的 Windows 11 也是有注意事項與潛在風險，雖然 tiny11 25H2 看起來完美，但還是有幾點要特別注意：
  1. 非官方版本：它並非由 Microsoft 釋出，屬於社群自行修改。在商業環境或政府單位使用可能不符授權。
  2. 安全更新可能受限：某些安全功能或 Defender 模組被移除後，可能無法完整套用微軟更新。
  3. 相容性風險：若你使用特定硬體（印表機、VPN、加密模組），需自行確認驅動支援。
  4. 穩定性未知：因為被精簡過，某些系統元件依賴鏈可能不完整，可能出現意外錯誤或藍畫面。

tiny11 25H2 雖然輕量，對許多人來說或許是足夠的，建議就是個人使用，或是真的非常單純的系統操作使用，再來就是可以減輕對硬體的需求與負擔，讓你使用 Windows 11 的同時也是可以保持一定的流暢度，也不會佔據太多系統的空間！此外 tiny11core 25H2 只保留系統核心更加精簡，我看大多人都不建議安裝，但是有興趣的朋友們也可以自己試試看囉！

https://archive.org/details/tiny11_25H2

下載：
tiny11_25H2_Oct25.iso（ARCHIVE下載 5.1GB）tiny11_25H2_Oct25_arm64.iso（ARCHIVE下載 5.2GB）
tiny11core_25H2_Oct25.iso（ARCHIVE下載 3.0GB）tiny11core_25H2_Oct25_arm64.iso（ARCHIVE下載 3.1GB）

