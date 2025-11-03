輕量化 tiny11 25H2 讓你跑不動的電腦也能安裝 Windows 11
tiny11 25H2 是什麼？tiny11 是由社群開發者 NTDEV 打造的精簡版 Windows 11，目標是提供一個「更乾淨、更輕快、更自由」的作業系統。而這次的 25H2 版本，基於最新的 Windows 11 25H2 原始映像製作，並搭配官方 tiny11 Builder 腳本重新編譯。它保留了大部分核心功能（如 Windows Defender、防火牆、相容性層），但移除了：Microsoft Teams、Outlook（新版）、Copilot、Cortana、Edge 預載元件、預設商店 App 與部分系統服務，以及各種佔用記憶體的背景常駐程式，整體體積從原本動輒 20~30 GB，縮小到僅約 3~4 GB 安裝空間，開機記憶體佔用甚至不到 1 GB！
tiny11 25H2 安裝特色與相容性tiny11 25H2 最大的亮點，就是完全繞過 Windows 11 的硬體限制。它不需要 TPM 2.0，也不強制開啟 Secure Boot，更不會要求你登入 Microsoft 帳號。只要你的電腦能跑 Windows 10，幾乎都可以順利安裝 tiny11 25H2。因此，它特別適合：舊筆電、老桌機、All-in-One 等硬體不支援 Win11 的機型、虛擬機測試環境（如 VMware、VirtualBox、Proxmox）、工控、輕量 kiosk、NAS UI 或備用主機等場景。
tiny11 25H2 實測安裝使用在安裝上與一般 Windows 沒太大區別，不過安裝介面沒有繁體中文，都以英文為主。同意此使用者條款之後繼續安裝即可。選擇要安裝的硬碟，基本上 128GB 就足夠安裝囉！安裝好開機之後可以選擇 Taiwan 時區。感覺就是真的很精簡的 Windows 11 啊！如果本身用電腦就沒有要太多基本的系統功能，tiny11 25H2 或許是很好的選擇，像我自己雖然也是使用 Windows 11，不過大多操作都在瀏覽器啊！雖然地區語言選項有中文，不過預設情況下中文套件是沒有安裝的，不過就算安裝過後也不會通通顯示中文，這好像跟系統內的字型有關，可以將 fonts.zip 安裝的字型都安裝到系統當中，顯示就會比較正常，不過依照我實測還不是全部都繁體化唷！下載好語言包之後需要重新登出再登入，才可以正常顯示中文。你也想要體驗 Windows 11 嗎？如果電腦規格不升級，那就試試看 tiny11 25H2。這次 tiny11 25H2 搜尋相關內容時還學會一個小妙招，就是啟動 Windows 的方法，開啟 PowerShell 後輸入「irm https://get.activated.win iex」，之後會跳出要啟用的選單，看是要選擇 Windows 或是 Office 都可以，不用額外自己找啟用工具，透過指令就可以完成。天啊！這樣就啟動好了嗎？沒想到現在的工具也太方便了，但是這流程僅供參考，建議大家購買正版 Windows 才是正確的唷！
tiny11 25H2 使用效能與注意事項根據國外媒體用戶的實測，tiny11 在相同硬體下的啟動時間可縮短 40% 以上，系統閒置時的 CPU 使用率與記憶體佔用也明顯下降。有使用者形容它是『Windows 11 的靈魂、Windows 10 的輕盈』。在日常使用上（上網、文書、影音、模擬器）幾乎與原版無異，流暢度甚至優於許多輕量 Linux 發行版。
不過既然是修改版的 Windows 11 也是有注意事項與潛在風險，雖然 tiny11 25H2 看起來完美，但還是有幾點要特別注意：
- 非官方版本：它並非由 Microsoft 釋出，屬於社群自行修改。在商業環境或政府單位使用可能不符授權。
- 安全更新可能受限：某些安全功能或 Defender 模組被移除後，可能無法完整套用微軟更新。
- 相容性風險：若你使用特定硬體（印表機、VPN、加密模組），需自行確認驅動支援。
- 穩定性未知：因為被精簡過，某些系統元件依賴鏈可能不完整，可能出現意外錯誤或藍畫面。
tiny11 25H2 雖然輕量，對許多人來說或許是足夠的，建議就是個人使用，或是真的非常單純的系統操作使用，再來就是可以減輕對硬體的需求與負擔，讓你使用 Windows 11 的同時也是可以保持一定的流暢度，也不會佔據太多系統的空間！此外 tiny11core 25H2 只保留系統核心更加精簡，我看大多人都不建議安裝，但是有興趣的朋友們也可以自己試試看囉！https://archive.org/details/tiny11_25H2下載：
tiny11_25H2_Oct25.iso（ARCHIVE下載 5.1GB）tiny11_25H2_Oct25_arm64.iso（ARCHIVE下載 5.2GB）
tiny11core_25H2_Oct25.iso（ARCHIVE下載 3.0GB）tiny11core_25H2_Oct25_arm64.iso（ARCHIVE下載 3.1GB）