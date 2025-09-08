老闆今天交代把工作資料的內容都製作成檔案，千萬不要傻在那邊，因為這項任務很簡單可以透過 DirPrintOK
來輕鬆達成，可在 Windows 系統上輕鬆列印或輸出資料夾內容清單，就連多層的子資料夾都可以，DirPrintOK 的優勢在操作簡單與直觀，無需安裝即可使用，可以用在公司文件管理、檔案備份歸檔的查核、專案合作的資料夾追蹤、教材清單與檔案藏與整理等等，簡單的小工具大大功能，推薦給大家！
使用方式相當簡單，就像使用檔案總管一樣，可以一層一層的打開資料夾，可以自己設定想要顯示的欄位，如果覺得不必要的欄位可以不顯示，最後操作到想要的樣子，就可以透過列印功能來處理，就是最後你操作的模樣！
也可以透過匯出功能，支援 TXT、CSV、HTML、XLS 與 DOC 文件檔案，每天工作結束之後記得保存一份文件清單，也可以是一種工作紀錄唷！https://www.softwareok.com/?seite=Freeware/DirPrintOK
免安裝版： DirPrintOK 7.44.7z（MEDIAFIRE下載） DirPrintOK 7.44.7z（GOOGLE下載） DirPrintOK 7.44.7z（MEGA下載） DirPrintOK 7.44.7z（RAPIDGATOR下載） DirPrintOK 7.44.7z（1DRV下載）
檔案大小：933 KB