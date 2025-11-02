YubSoft ImgDrive Pro v2.1.8 多國語言免安裝(便攜)版 ImgDrive 是一款輕量虛擬 CD/DVD/藍光光碟器，能夠將所有流行的 CD、DVD 和藍光光碟影像類型模擬到磁碟機。 支援圖像檔案：.ccd、.cue、.iso、.isz、.mds 和 .nrg 格式。 軟體下載與使用說明： 1. 修正繁體中文語言大陸語意，使其更貼近繁體使用習慣。 By 屋塔房小貓 2024/01/10 | 更新至 v2.1.7 2024/05/26。 2. 免安裝 (便攜)版於解壓縮後執行資料夾中 ImgDrive Pro Portable.exe 啟動程式 (預設繁體中文)。

ImgDrive Lite 2.2.2 可攜式版 for x86x64ARM64 下載網頁 ImgDrive Lite 是一款輕量級虛擬 CD/DVD/藍光碟機動器軟體，無需安裝即可執行，並且可以透過 USB 閃存硬碟或類似的外部介質隨身攜帶。ImgDrive 是一個免費工具，可以將多個光碟映像檔掛載為虛擬 CD、DVD、HD-DVD 或 BD 光碟機。該軟體可支援 1 到 7 個虛擬光碟機。您可以透過 ImgDrive 的系統托盤圖示來設定所 ...

