ImgDrive 2.2.4 打造你的虛擬光碟機，輕鬆掛載所有光碟映像檔

當你需要在電腦上掛載光碟映像檔時，傳統的光碟機或許不再是最便捷的選擇。如果你曾經需要使用虛擬光碟機來掛載 ISO 檔案，或是其他格式的光碟映像檔，那麼 ImgDrive 可能就是你一直在找的工具，無論是需要安裝操作系統的 ISO 檔案，還是掛載音樂光碟映像（如CUE+FLAC或CUE+APE），這款輕量級的軟體能夠幫助你快速掛載各種流行的光碟映像檔格式，並提供簡單易用的功能。它支持多達 9 個虛擬光碟機，並能處理多種格式的光碟映像檔，讓你無需額外硬體設備就能完成各種光碟相關操作，讓使用者可以在虛擬環境中輕鬆地使用 CD、DVD和 Blu-ray光碟。

主要功能

  • 多格式支援：ImgDrive 能夠掛載多種光碟映像格式，如 .iso、.ccd、.cue 等，無論是資料光碟還是音樂光碟都能輕鬆處理。
  • 虛擬光碟機數量支持：你可以同時掛載最多九個虛擬光碟機，這對於需要同時操作多個映像檔的用戶來說非常方便。
  • 多語言支援：ImgDrive 已經被翻譯成超過23種語言，無論你使用哪個語言版本的 Windows，都能輕鬆設置和操作。
  • 命令行介面：除了基本的圖形介面，ImgDrive 還支援命令行操作，適合進階用戶和自動化需求。

Pro 版高級功能特色：ImgDrive 的 Pro 版提供了一些額外的功能，讓它更適合專業使用者。這些功能包括：更多格式支援：Pro 版支援如 ASHDISC、CDI、PDI、BWT 等更多的映像檔格式，適用於一些較為專業的光碟映像。  音樂光碟支援：Pro 版可以掛載 CUE+M4A、CUE+TTA、CUE+WV 等音樂光碟格式，並且提供更高的音質支援（例如16位/44.1kHz的音質）。

ImgDrive 是一款功能強大且輕便的虛擬光碟機工具，無論是日常使用還是專業需求，都能夠輕鬆應對。對於需要處理多種格式映像檔的使用者來說，它是一個不可或缺的工具。而且，它對於 Windows 7、10、11 等現代操作系統有著很好的支持，即使是舊版的Windows（如XP、Vista等）也能通過舊版的 ImgDrive來使用。 如果你需要掛載光碟映像，無論是資料檔案還是音樂檔案，ImgDrive 都能為你提供簡單、快捷和高效的解決方案。

https://www.yubsoft.com/imgdrive/

免安裝版：
ImgDrive 2.2.4.7z（MEDIAFIRE下載）
ImgDrive 2.2.4.7z（RAPIDGATOR下載）
ImgDrive 2.2.4.7z（MEGA下載）
ImgDrive 2.2.4.7z（1DRV下載）
檔案大小：1.21 MB

