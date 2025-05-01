限時免費 TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

限時免費 TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

如果你曾經想過在不離開家門的情況下，改變手機的 GPS 位置，無論是為了玩地理位置遊戲、保護隱私，還是突破地區限制，那麼 TunesKit Location Changer 是一款值得考慮的工具。TunesKit Location Changer 是一款支援 iOS 和 Android 裝置的 GPS 模擬軟體，讓使用者能夠輕鬆地改變手機的實際位置。​不需要越獄或 Root，操作簡單直觀，適合各種需求的使用者。如今這款工具正在限時免費當中，可以取得整年的授權，如果你有這樣改變 GPS 定位的需求，就趕快來收下吧！

TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

活動的免安裝板與這次活動序號打包在文末了，可以直接到文末下載。開啟軟體之後從選單找到 Register，輸入活動所取得序號，信箱隨意自己填即可，之後點選 Register。

TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

看到以上畫面就代表順利註冊成功囉！

TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

iOS 與 Andorid 手機都可以支援，一開始都要透過 USB 連線，依照軟體畫面給的指示操作即可。

TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具

Location Changer 主要功能介紹

  • 一鍵改變 GPS 位置
    使用者只需點擊一下，即可將手機的 GPS 位置更改為指定的地點。​這對於玩像 Pokémon GO 這類需要移動的遊戲，或是使用需要定位的應用程式非常有用。​
  • 模擬多種 GPS 移動方式
  • TunesKit 提供多種模擬移動的方式，讓使用者可以根據需求選擇：​
    * 兩點移動模式：​設定起點和終點，模擬沿途移動。
    * 多點移動模式：​在地圖上選擇多個點，創建自訂路徑。
    * 跳躍傳送模式：​設定多個點，並在設定的冷卻時間後自動跳躍至下一點。
    * 搖桿控制模式：​使用鍵盤或虛擬搖桿，實時控制 GPS 位置的移動。​
  • 支援多種應用程式
    無論是地理位置遊戲、社交應用還是生活服務，TunesKit 都能提供支援：​
    * 遊戲：​Pokémon GO、Monster Hunter Now、Ingress Prime 等。
    * 社交應用：​Tinder、Facebook、WhatsApp 等。
    * 生活服務：​Life360、Find My 等。​
  • 其他實用功能
    * 冷卻時間設定：​為了避免被遊戲系統識別為作弊，TunesKit 提供冷卻時間設定，模擬真實的移動間隔。
    * GPX 路徑導入/導出：​使用者可以導入或導出 GPX 路徑，方便保存和重複使用。
    * 多裝置控制：​最多支援同時控制 10 部裝置，適合多人使用或測試。
    * 歷史紀錄與收藏夾：​自動保存歷史位置，並可將常用位置加入收藏夾，方便快速訪問。

總結來說，TunesKit Location Changer 是一款功能強大且易於使用的 GPS 模擬工具，適合各種需要改變手機位置的使用情境。​無論是遊戲、隱私保護還是內容解鎖，都能提供有效的解決方案。

https://www.tuneskit.com/location-changer/

免安裝版：
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（1DRV下載）
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（MEDIAFIRE下載）
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（RAPIDGATOR下載）
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（MEGA下載）
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：88.06 MB

全新iPhone GPS修改工具 3分鐘學會飛人黑科技 | 5種模式, 任你使用
全新iPhone GPS修改工具 3分鐘學會飛人黑科技 | 5種模式, 任你使用
超強iOSAndroid GPS 定位修改器！不用破解系統，還能當遊戲外掛！
超強iOSAndroid GPS 定位修改器！不用破解系統，還能當遊戲外掛！
Fake GPS Location飛人教學 手機修改定位, 以及最佳替代 ...
Fake GPS Location飛人教學 手機修改定位, 以及最佳替代 ...
Fake GPS Location教程【寶可夢飛人 】替代方法介紹, 解決限制問題
Fake GPS Location教程【寶可夢飛人 】替代方法介紹, 解決限制問題
安卓最強免費虛擬定位軟體！一秒在Android上輕鬆飛遍全球？無需 ...
安卓最強免費虛擬定位軟體！一秒在Android上輕鬆飛遍全球？無需 ...
(免費) 修改iPhone 虛擬定位最簡單最安全的方法！一鍵修改iOS GPS ...
(免費) 修改iPhone 虛擬定位最簡單最安全的方法！一鍵修改iOS GPS ...
2025 不出門照樣打怪！用 TunesKit 模擬 GPS 玩遍全球遊戲地圖
哇哇
哇哇
2025-05-01
All Posts

2025 不出門照樣打怪！用 TunesKit 模擬 GPS 玩遍全球遊戲地圖 相關文章

參考內容推薦

Location Changer

Here you can learn how to change you device location on iPhone/Android. TunesKit Location Changer provides powerful and effective location changing features including change location directly, two-spot movement, multispot movement, jump teleport, and joys

TunesKit Location Changer - 定位修改工具[Windows]

TunesKit Location Changer 是一款用于更改设备位置的专业工具。它提供实时GPS 更新，确保位置模拟准确无误，让你可以修改iPhone 的GPS 位置，方便快捷， ...

Fake GPS Location 虛擬定位功能優缺點使用教學2025

評分 4.9 (902) · 本篇文章我們提供了Fake GPS Location 虛擬定位教學方案，教會你如何使用Fake GPS Location來修改定位，並為您找到了Fake GPS 的最佳替代品。

盤點2025最受期待的51款遊戲，網友：錢包要被榨乾了...

2025年 註定是令人熱血沸騰的一年，各大遊戲廠商紛紛拿出壓箱底的&ldquo; 超級大作 &rdquo;，掀起一場真正的「神仙打架」。 為了讓大家不錯過任何一款值得期待的佳作， 小編特地整理了 51 款備受矚目的遊戲清單，快來看看有沒有漏掉你心儀的作品吧！ 需要提醒的是，由於撰稿時有許多遊戲尚未公佈正式的上市日期，只能確定會在2025年與大家見面。 此外，部分遊戲的名稱翻譯可能略有出入，還請多多包涵！ 無論你玩不玩遊戲，都可以看看噢。 有自己喜歡的更好啦！ ????. 21. 《餓狼傳說City of

【電玩瘋】706 集 2025 年 33 款期待遊戲整理

巴哈姆特電玩瘋本週帶來預定將在 2025 年或是有可能會在這一年推出的遊戲；包含了可能會在2025 年秋季問世的《俠盜獵車手 6》、《真‧三國無雙 ...

Fake GPS 很簡單， 2025 六大不能錯過的虛擬定位工具

一鍵修改定位 ... 打開進入AnyTo後，在左上方搜尋欄輸入想要的假定位，確認地點後點擊「移動」，一秒就可以從台中到台北101，無需走路就能到台北信義區逛街抓寶 ...

2025年 10款必玩 Steam模擬經營遊戲｜策略玩家必玩推薦

如果你熱愛策略規劃、資源管理，或是享受打造屬於自己的世界，那麼這份 Steam 十大模擬經營遊戲榜單，絕對能讓你找到心儀之作！ 雙點博物館 遊戲下載地址： 點擊進入. 遊戲特色： 身為新手博物館館長，你的任務是精心規劃並打造一座獨一無二的博物館，透過不斷擴充館藏與優化參觀體驗，讓訪客流連忘返。 你需要派遣專家展開遠征探索，尋找珍貴的展品，豐富博物館的收藏，並提升館內的知名度，吸引更多熱愛知識的訪客前來參觀。 除了展品的多樣性，管理博物館同樣至關重要。 你必須確保館內的安全措施萬無一失，維持清潔衛生的環境，

【2025 遊戲推薦】 20 款值得入手的超經典3A大作！（PS5 XBOX ...

《索尼克 未知邊境》是一款將世界地圖擴張、進化為「可遊玩世界地圖」的次世代關卡通關型動作遊戲。 透過設置在各地圖的機關，玩家不再會被拘限於賽道的概念，將能夠享受全方位的高速玩法。

【2025最新】免費iPhone定位修改工具！無需越獄安全穩定

LocaChange-iPhone定位修改軟體 (最推薦| 穩定| 無需越獄)​​ 穩定可靠：無論是社交應用還是遊戲，LocaChange都能穩定運行，且不容易被檢測出來。 支持自訂移動路徑：用戶可以設 ...

【實測有效】9 招免費修改iPhone 定位！輕鬆改iOS GPS！

評分 4.9 (2,468) · 步驟1：下載LocaChange，將手機連接至電腦。 步驟2：選擇您需要的模式。 步驟3：選擇要變更的位置，並進行移動。