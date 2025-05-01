限時免費 TunesKit Location Changer 一鍵改變手機 GPS 的全能工具
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- 一鍵改變 GPS 位置
使用者只需點擊一下，即可將手機的 GPS 位置更改為指定的地點。這對於玩像 Pokémon GO 這類需要移動的遊戲，或是使用需要定位的應用程式非常有用。
- 模擬多種 GPS 移動方式
- TunesKit 提供多種模擬移動的方式，讓使用者可以根據需求選擇：
* 兩點移動模式：設定起點和終點，模擬沿途移動。
* 多點移動模式：在地圖上選擇多個點，創建自訂路徑。
* 跳躍傳送模式：設定多個點，並在設定的冷卻時間後自動跳躍至下一點。
* 搖桿控制模式：使用鍵盤或虛擬搖桿，實時控制 GPS 位置的移動。
- 支援多種應用程式
無論是地理位置遊戲、社交應用還是生活服務，TunesKit 都能提供支援：
* 遊戲：Pokémon GO、Monster Hunter Now、Ingress Prime 等。
* 社交應用：Tinder、Facebook、WhatsApp 等。
* 生活服務：Life360、Find My 等。
- 其他實用功能
* 冷卻時間設定：為了避免被遊戲系統識別為作弊，TunesKit 提供冷卻時間設定，模擬真實的移動間隔。
* GPX 路徑導入/導出：使用者可以導入或導出 GPX 路徑，方便保存和重複使用。
* 多裝置控制：最多支援同時控制 10 部裝置，適合多人使用或測試。
* 歷史紀錄與收藏夾：自動保存歷史位置，並可將常用位置加入收藏夾，方便快速訪問。
總結來說，TunesKit Location Changer 是一款功能強大且易於使用的 GPS 模擬工具，適合各種需要改變手機位置的使用情境。無論是遊戲、隱私保護還是內容解鎖，都能提供有效的解決方案。https://www.tuneskit.com/location-changer/免安裝版：
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（1DRV下載）
TunesKit Location Changer 2.6.0.42.7z（MEDIAFIRE下載）
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