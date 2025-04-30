網頁開發出問題了嗎？HTTP Toolkit
是一款開源且跨平台的 HTTP(S) 調試工具，專為開發者、測試人員和 API 工程師設計，支援 Windows、macOS 和 Linux 系統。它能夠輕鬆攔截、分析、修改和模擬 HTTP 流量，無論是桌面應用、行動裝置還是後端服務，都能一站式處理。不論你是前端開發者、後端工程師、API 測試人員，還是 DevOps，HTTP Toolkit 都能成為你工作中不可或缺的利器。本文將介紹這款工具的特色功能與實際應用場景，幫助你理解何時、為什麼該使用它。
攔截與篩選 HTTP 請求
前端開發者，正在開發與後端 API 整合的功能。突然發現某個 API 回傳的資料怪怪的。這時候就可以使用 HTTP Toolkit，攔截你應用發出的 HTTP 請求，精確篩選出目標 API 的流量，查看請求內容與伺服器回應，快速找出問題點。或是後端還沒實作完成某個 API，但想先完成前端整合測試。 就可以設置中斷點，攔截該 API 的請求，並手動輸入你預期的回應資料。模擬後端邏輯，讓你不必等後端完成就能繼續開發。 模擬錯誤與特殊狀況
你需要測試前端對「500 Server Error」或「Timeout」的應對方式，但真實伺服器不會回傳這些錯誤。使用 HTTP Toolkit 的 Mock 功能，創建一個規則，強制特定請求回傳錯誤碼或延遲，模擬真實環境中的異常情況。安全測試與資料檢查
執行資安測試的時候，需要確認應用程式是否會將敏感資料（如密碼、Token）明文傳送。透過 HTTP Toolkit 攔截並分析 HTTPS 流量，查看是否有任何未加密的敏感資訊，協助安全強化。
HTTP Toolkit 提供免費版本與 Pro 訂閱制，免費版本有攔截與分析功能，支援中斷點與修改的基本功能，Pro 訂閱制可以自訂 Mock 回應與多人團隊協作等等。 誰適合使用 HTTP Toolkit？
- 前端開發者：除錯與驗證 API 整合流程
- 後端工程師：測試伺服器邏輯與回應行為
- 測試人員 / QA：模擬錯誤、檢查邏輯邊界
- 資安分析師：監控敏感資料與 HTTPS 請求
- 自動化測試工程師：建立穩定的模擬測試環境
不管你是剛入門的開發新手，還是每天處理錯誤與 API 的資深工程師，HTTP Toolkit 都是一個值得一試的好工具。它不只功能強大，介面也相當直觀，讓你能更快看懂網路請求背後發生了什麼事。遇到難找的 bug 或想提前測試某些情境時，它絕對能派上用場。現在就下載來玩玩看，說不定下次救你一命的，就是這套工具！https://httptoolkit.com
免安裝版： HttpToolkit 1.20.1.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：113 MB