限時免費 CareUEyes 為你的雙眼打造一個舒適的工作環境

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每天都在看螢幕，工作時都在看電腦，眼睛疲勞了嗎？在現代工作與生活中，長時間對著螢幕已經成為許多人日常的一部分。不論是辦公室工作、學習還是娛樂，眼睛長時間暴露在螢幕前，容易引發視力疲勞、乾澀、頭痛等不適症狀。如果你也有這樣的困擾，那麼一款專業的護眼軟體將是你眼睛的最佳守護者。CareUEyes 正是為了解決這些問題而設計，提供了一系列針對眼睛保護的功能，讓你在長時間使用電腦的過程中，能夠有效減少眼睛的負擔。如今這款工具提了一年份的限時免費，來好好保護自己的眼睛一整年吧！

限時免費：https://winningpc.com/careueyes-pro-full-free-license-key-giveaway/

CareUEyes 為你的雙眼打造一個舒適的工作環境

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CareUEyes 為你的雙眼打造一個舒適的工作環境

△ 安裝版即是註冊版，有一年的使用期限，也可以直接下載免安裝版來使用！

CareUEyes 有哪些特色？

CareUEyes 是一款專為 Windows 系統設計的護眼軟體，支援 Windows 11、10、8、7 和 XP。它的主要功能包括：​

  • 藍光過濾：​有效過濾有害藍光，減少視網膜損傷。
  • 亮度控制：​自動調整螢幕亮度，與周圍環境相匹配，減少眼睛疲勞。
  • 休息提醒：​根據 20-20-20 規則，每 20 分鐘提醒使用者休息 20 秒，減少長時間凝視螢幕帶來的眼部壓力。
  • 專注模式：​可自定義閱讀區域的大小與透明度，幫助使用者集中注意力，提高工作效率。
  • 背景模糊：​自動模糊背景視窗，突顯前景視窗，減少干擾。
  • MagicX 模式：​提供深色或灰階模式，模擬電子書閱讀體驗，適合長時間閱讀。​

此外，CareUEyes 還支援多螢幕獨立調整、浮動計時器顯示、全螢幕模式下的無干擾操作等功能，滿足不同使用場景的需求。​

在長時間使用電腦的現代生活中，保護眼睛健康變得尤為重要。CareUEyes 提供了一套完整的解決方案，幫助使用者減少眼睛疲勞，提高工作效率。無論是學生、上班族，還是長時間使用電腦的專業人士，都可以好好讓眼睛不要那麼疲憊，可以好好對待自己的眼睛唷！

https://care-eyes.com

安裝版：
CareUEyes Pro 2.4.9.0.exe（FILEZILLA下載）
檔案大小：

免安裝版：
CareUEyes Pro 2.4.9.0.7z（1DRV下載）
CareUEyes Pro 2.4.9.0.7z（MEDIAFIRE下載）
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2025 每天用電腦眼睛疲勞了嗎？CareUEyes 在螢幕上保護您的眼睛
哇哇
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2025-04-29
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