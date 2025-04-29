限時免費 CareUEyes 為你的雙眼打造一個舒適的工作環境
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△ 進入活動頁面之後，在上面這個視窗輸入自己的信箱，點選 Continue 繼續。 △ 接著點選 Get The Code 來取得活動序號。 △ 接下來去信箱收信，就可以看到活動下載連結，趕快下載來安裝吧！ △ 安裝版即是註冊版，有一年的使用期限，也可以直接下載免安裝版來使用！CareUEyes 有哪些特色？CareUEyes 是一款專為 Windows 系統設計的護眼軟體，支援 Windows 11、10、8、7 和 XP。它的主要功能包括：
- 藍光過濾：有效過濾有害藍光，減少視網膜損傷。
- 亮度控制：自動調整螢幕亮度，與周圍環境相匹配，減少眼睛疲勞。
- 休息提醒：根據 20-20-20 規則，每 20 分鐘提醒使用者休息 20 秒，減少長時間凝視螢幕帶來的眼部壓力。
- 專注模式：可自定義閱讀區域的大小與透明度，幫助使用者集中注意力，提高工作效率。
- 背景模糊：自動模糊背景視窗，突顯前景視窗，減少干擾。
- MagicX 模式：提供深色或灰階模式，模擬電子書閱讀體驗，適合長時間閱讀。
此外，CareUEyes 還支援多螢幕獨立調整、浮動計時器顯示、全螢幕模式下的無干擾操作等功能，滿足不同使用場景的需求。在長時間使用電腦的現代生活中，保護眼睛健康變得尤為重要。CareUEyes 提供了一套完整的解決方案，幫助使用者減少眼睛疲勞，提高工作效率。無論是學生、上班族，還是長時間使用電腦的專業人士，都可以好好讓眼睛不要那麼疲憊，可以好好對待自己的眼睛唷！https://care-eyes.com安裝版：
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