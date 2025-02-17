設定深色模式
深色模式是使用者的個人化設定，可讓他們表達喜好設定，無論應用程式是否支援深色或淺色模式中的設定。
Auto Dark Mode - 在Windows 上下載並安裝
系統需求. 適用平台: 電腦. OS: Windows 10 版本0.0 或更高版本. 處理器: Intel Pentium 4 ... Windows 體驗部落格. Microsoft Store. Microsoft 帳戶 · Microsoft Store ...
自動深色模式：在 Windows 上自動從淺色主題切換到深色主題
如果您手動在 Windows 上從淺色主題切換到深色主題，很快就會變得無聊。 儘管 Windows 提供了更改這些主題的選項，但它缺乏像 macOS 那樣的本機自動調度功能。 所以這就是進來的地方 自動深色模式，一個免費的應用程序，可以讓您 自動切換淺色和深色主題 基於時間或自訂設定。 我們向您解釋一切！ 為什麼要使用自動深色模式？ 白天，淺色主題通常令人愉悅，尤其是在明亮的空間中工作時。 另一方面，在一天結束時或當您在黑暗的房間中使用電腦時，深色主題會讓眼睛更加放鬆。 手動從一個主題切換到另一個主題很快
Auto Dark Mode 讓你在Windows 11中自動切換暗和亮模式
一般在夜間燈光不如白天亮度，Auto Dark Mode 是一套Windows 10/11下的免費小工具，可在日出時時切換為明亮背景，日落時又切回黑暗背景。 請到 官方的網頁 上，即可看到Auto Dark Mode 的介紹，目前最新的版本是3.01。 往下捲動最下方，即可看到下載的超連結，按下來下載。 下載後安裝，首先出現語言的選擇，沒有繁體中文只好選擇英文。 很快就安裝完成，預設值是勾選「Launch Auto Dart Mode」，也就是按下〔Finish〕後自動啟動程式。 啟動後你會看到在桌面上有
在Windows 中個人化您的色彩
深色模式範例： Windows 11 深色模式的螢幕快照。 附註: 某些應用程式可讓您個別設定深色或淺色模式，與Windows 色彩模式分開。 此外，並非所有應用程式都支援深色模式。