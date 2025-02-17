Auto Dark Mode 輕鬆讓你在Windows 10中自動切換暗和亮模式 Windows 10本身有內建預設應用程式模式顏色，首先在空白的桌面上按下滑鼠右鍵，選擇「個人化」選項。 當選擇「深色」馬上變成黑底的視窗介面。 開啟檔案總 ...

Auto Dark Mode - 在Windows 上下載並安裝 系統需求. 適用平台: 電腦. OS: Windows 10 版本0.0 或更高版本. 處理器: Intel Pentium 4 ... Windows 體驗部落格. Microsoft Store. Microsoft 帳戶 · Microsoft Store ...

自動深色模式：在 Windows 上自動從淺色主題切換到深色主題 如果您手動在 Windows 上從淺色主題切換到深色主題，很快就會變得無聊。 儘管 Windows 提供了更改這些主題的選項，但它缺乏像 macOS 那樣的本機自動調度功能。 所以這就是進來的地方 自動深色模式，一個免費的應用程序，可以讓您 自動切換淺色和深色主題 基於時間或自訂設定。 我們向您解釋一切！ 為什麼要使用自動深色模式？ 白天，淺色主題通常令人愉悅，尤其是在明亮的空間中工作時。 另一方面，在一天結束時或當您在黑暗的房間中使用電腦時，深色主題會讓眼睛更加放鬆。 手動從一個主題切換到另一個主題很快

兩種方法，讓 Windows 10 也能自動切換深淺色主題 不過相比 macOS 10.15 和 iOS 13 中可以根據各種條件自動切換的暗色模式配套功能，Android 10 和 Windows 10 的暗色模式卻顯得有些簡陋，無法根據特定場景自動切換。

Auto Dark Mode 讓你在Windows 11中自動切換暗和亮模式 一般在夜間燈光不如白天亮度，Auto Dark Mode 是一套Windows 10/11下的免費小工具，可在日出時時切換為明亮背景，日落時又切回黑暗背景。 請到 官方的網頁 上，即可看到Auto Dark Mode 的介紹，目前最新的版本是3.01。 往下捲動最下方，即可看到下載的超連結，按下來下載。 下載後安裝，首先出現語言的選擇，沒有繁體中文只好選擇英文。 很快就安裝完成，預設值是勾選「Launch Auto Dart Mode」，也就是按下〔Finish〕後自動啟動程式。 啟動後你會看到在桌面上有

在Windows 中個人化您的色彩 深色模式範例： Windows 11 深色模式的螢幕快照。 附註: 某些應用程式可讓您個別設定深色或淺色模式，與Windows 色彩模式分開。 此外，並非所有應用程式都支援深色模式。

如何自動變化 Win 11 黑色主題？隨著日出日落自動切換 Auto Dark Mode X 10.4.1 讓 Windows 白天淺色主題，夜晚自動變深色模式,Windows 雖然可以設定「深色模式」，不過如果想要讓效果隨著「日出日落」變化可以怎麼辦到？