Windows AutoTheme 1.4.2 天黑了！讓 Windows 自動切換深色模式

Windows AutoTheme 1.4.2 天黑了！讓 Windows 自動切換深色模式

天黑了！讓 Windows 的深色模式來提醒你吧！隨著使用者對個性化需求的增強，越來越多的工具和軟體應運而生，滿足我們對界面風格的各種偏好。在古早時代的 Windows 要改成黑色佈景需要很多軟體搭配，現在有深色模式 Dark Mode 就方便許多，Windows AutoTheme 它能夠根據當前的時間自動為 Windows 系統切換深色模式或亮色模式。這款簡單又實用的軟體，不僅讓你的電腦界面隨著日夜變換而自動調整，還能夠提供更加舒適的使用體驗，減少眼睛疲勞，提升工作和娛樂的愉悅感。簡單好用的小工具，大家快來下載使用吧！

Windows AutoTheme 依照時間切換 Windows 深色模式 Windows AutoTheme 依照時間切換 Windows 深色模式

先前才介紹一款 Auto Dark Mode X 功能比較多，這款 AutoTheme 相對陽春方便而且直覺，所有的設定就是上面的圖片，可以自己設定所在城市，依照日夜時間自動切換主題顏色，也可以自己設定白天時間，這可以用在上班電腦，時間一到切換成深色模式，提醒自己要下班囉！

https://github.com/tuyangJs/Windows_AutoTheme

免安裝版：
Windows AutoTheme 1.4.2.7z（1DRV下載）
Windows AutoTheme 1.4.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Windows AutoTheme 1.4.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Windows AutoTheme 1.4.2.7z（MEGA下載）
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Windows AutoTheme 讓您的電腦隨時間自動切換深淺模式，享受更舒適的使用體驗
哇哇
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2025-02-17
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