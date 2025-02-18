限時免費 Auto Change Wallpapers 讓桌布一直不斷變動吧！自動更換桌布軟體

限時免費 Auto Change Wallpapers 讓桌布一直不斷變動吧！自動更換桌布軟體

同一張桌布看久會膩嗎？現在 Windows 11 已經具備了自動更換桌布的功能，如果不想用系統內建的方式，可以試試看使用 Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體，可以自動搜尋選定資料夾內的所有圖片，然後就可以開始自動輪播，能夠自己調整順序，設定多久變換一次等等，就是這麼簡單可以上手，限時免費小工具，等你一起來試試看！

限時免費：https://vovsoft.com/giveaway/free-auto-change-wallpapers-2025/

Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體

△ 進入活動頁面就可以看到這次的活動序號，免安裝版替大家打包好了，可以直接到文末下載！

Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體

△ 之後貼上所取得的活動序號，點選 OK 進行註冊。

Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！

Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體

△ 使用方式很簡單，在上方 Search JPG Files 右方輸入要尋找圖片的路徑，可以設定多重資料夾，選定後點選 Search JPG Files 應該就可以看到所有圖片，之後就會開始自動變換桌布，可以自己額外設定多久變換一次，常常換不同桌布，改變不同心境囉！

https://vovsoft.com/software/auto-change-wallpapers/

免安裝版：
Auto Change Wallpapers 1.3.7z（GOOGLE下載）
Auto Change Wallpapers 1.3.7z（1DRV下載）
Auto Change Wallpapers 1.3.7z（MEDIAFIRE下載）
Auto Change Wallpapers 1.3.7z（RAPIDGATOR下載）
Auto Change Wallpapers 1.3.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.39 MB

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2025 如何桌布輪播？Auto Change Wallpapers 方便簡單又好用
哇哇
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2025-02-18
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