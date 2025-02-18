一點通 - Windows 7 新功能，桌面背景輪播設定 本篇文章將教你如何使用 Windows 7 中的新功能，讓你不用手動的變更自己喜歡的桌面背景。 情境描述 無論你是在網上衝浪，或是寫自己的部落格，都會希望看到美美的桌面背景，如果你厭倦了一成不變的桌面背景，又不想每次手動的更改，那麼你可以嘗試看看 Windows 7 的新功能 - 桌面背景輪播，這個 ...

Smart Wallpaper 跟著天氣或情境自動更換手機桌布 2016年6月23日 — 或是你可以讓進入辦公室的桌布清爽易讀，回到家裡的照片繽紛有趣，讓工作時可以保有簡單專注的精神，但回到家裡又有快樂活力。 關於Android 工作桌面規劃 ...

Muzei Live Wallpaper 讓Android 桌面變成歷史名畫博物館 然後開啟這款App， 就會引導你進入Android 手機桌布的設定畫面，只要點擊「套用」，即可使用這款App 的自動輪播桌布功能。 另外也可以進入「設定」修改。 2. 在「 Muzei ...

Wallpaper Manager 讓電腦自動輪播、變換桌布圖示 – 重灌狂人 第3步 接著請依序按下「Wallpaper」→「Add Wallpaper」，選取你要使用的桌布圖檔。 第4步 接著勾選右下角的「Automatically change wallpaper」，然後輸入自動輪播、換桌布的時間間隔。 第5步 全部設定好之後，請再按「Timer」→

Wallpaper Changer 評分 3.5 (47,282) · 免費 · Android 這個應用程式允許您只需單擊一個小部件即可快速更改壁紙！ 此外，您可以啟用計時器在預定時間或進入特定位置時自動變更桌布。 特徵： • 輕鬆新增影像或整個資料夾• 根據您 ...

製作方便的鎖屏載具桌布教學 ???????????????????????????????? 刷載具只要點一下螢幕就跑出來啦.ᐟ.ᐟ 真的超級方便的用這個App製作不用30秒即可出圖分享給你們 ´- #手機 ...

2023 如何桌布輪播？Auto Change Wallpapers 方便簡單又好用 現在Windows 11 已經具備了自動更換桌布的功能，如果不想用系統內建的方式，可以試試看使用Auto Change Wallpapers 自動更換桌布軟體，可以自動搜尋選定資料 ...