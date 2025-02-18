限時免費 Auto Change Wallpapers 讓桌布一直不斷變動吧！自動更換桌布軟體
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△ 進入活動頁面就可以看到這次的活動序號，免安裝版替大家打包好了，可以直接到文末下載！ △ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。 △ 之後貼上所取得的活動序號，點選 OK 進行註冊。 △ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！ △ 使用方式很簡單，在上方 Search JPG Files 右方輸入要尋找圖片的路徑，可以設定多重資料夾，選定後點選 Search JPG Files 應該就可以看到所有圖片，之後就會開始自動變換桌布，可以自己額外設定多久變換一次，常常換不同桌布，改變不同心境囉！https://vovsoft.com/software/auto-change-wallpapers/免安裝版：
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