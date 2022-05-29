疫情嚴峻持續升溫，許多公司還是繼續鼓勵員工居家辦公。有部分學校也改為線上授課，來確保學生和教師的安全。尤其是現在不僅有新冠肺炎的威脅，目前已有十幾個國家和地區有猴痘的確診病例，所以疫情到了十分嚴重的程度，需要引起各方面的重視！除了日常的藥物和酒精消毒液等物資，對於剛才提到遠端工作和線上授課的需求，大家在家中，勢必也要有維持正常生產力的工具－像是辦公室應用工具 Office 肯定就是不可或缺的！

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