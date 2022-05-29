疫情嚴峻持續升溫，許多公司還是繼續鼓勵員工居家辦公。有部分學校也改為線上授課，來確保學生和教師的安全。尤其是現在不僅有新冠肺炎的威脅，目前已有十幾個國家和地區有猴痘的確診病例，所以疫情到了十分嚴重的程度，需要引起各方面的重視！除了日常的藥物和酒精消毒液等物資，對於剛才提到遠端工作和線上授課的需求，大家在家中，勢必也要有維持正常生產力的工具－像是辦公室應用工具 Office 肯定就是不可或缺的！
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有遠端辦公需求的上班族，和線上上課的學生黨來講，微軟的Office辦公套件絕對是你的最佳選擇，完全滿足你的絕大部分需求，讓工作和學習的煩惱都跑光光！現在Ukeydeal專門推出Office 2021專業增強版的多種組合選擇，你可以選擇和朋友，家人或是同事一起購買多臺電腦授權的，最低只需要$15.52（約NT$435)一臺！如果你想一次性讓你的電腦升級，那麼Windows和Office 2021的捆綁包更加划算！
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