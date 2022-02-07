房價在台灣這幾年來的變化，大家都有目共睹，政府打房政策推出後房價依然壓不住，若高的房價讓許多年輕人只能遠望，最近聯合報推出「居住焦慮時代」網頁，讓民眾輸入自備款、可負擔房貸金額、貸款成數、房貸年限、坪數及想居住縣市後，就能一鍵算出我們能買的起哪個區域的房子，甚至還可以直接計算「租」還是「買」比較划算，算是一個相當實用又值得探討的網站，一起跟著小編來看看吧。

進入網頁後，在欄位中填入自己的預算等相關資訊，例如小編填入 200 萬自備款、可負擔房貸每月 2 萬元、貸款成數 8 成、房貸期限 30 個月、房屋坪數 30 坪，看看這樣的條件能夠在「新北市」買到哪個區域的房子呢？

按下送出之後就可以看到目前條件下只能購買到新北八里、鶯歌、淡水、三芝、金山、萬里。

網站中還提供 10 年前的對比，10 年前同樣的條件，還買的到五股、林口、樹林和三峽。

透過這樣的方式，或許能夠幫你快速找到目前有能力購買的房子所在區域。

再往下滑動，可以看到對比 2012 年，新北市各地區的房價變化趨勢。

最下方還能幫我們計算，以目前的條件下，用租的划算還是買房划算。

輸入完畢後按下送出，就可以看到租與買的總支出差異啦，這個網頁對於要買房、租房的朋友，能夠提供數據上的建議，連結放在下方，有需要的朋友趕快去算看看自己能購買的起哪一區的房子吧。

傳送門：「居住焦慮時代」網頁