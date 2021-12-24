2021聖誕節最特別的禮物 買office送windows 更多聖誕優惠低至1折

2021 年已經到了尾聲，剩下最夯的活動就剩下聖誕節，請大家好好把握最後的軟體下殺機會，只要你購買 Office 2021 或是 Office 2019 就會送你 Windows 11 專業版或是 Windows 10 專業版，Office 2021 + Win 11 組合價約台幣 1942 元、Office 2021 + Win 10 組合價約台幣 1746 台幣、Office 2019 + Win 11 組合價約台幣 1353 元、Office 2019 + Win 10 組合價約台幣 1157 元，真的讓人感到非常優惠，此外還有 Windows 11 專業版、Windows 10 專業版的購買優惠，還有其他軟體優惠與 Netflix 的禮品卡等等，不管哪一個軟體都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測這次活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

2021聖誕節最特別的禮物 買office送windows 更多聖誕優惠低至1折

△ 實測購買 Office 2021 增強專業版送 Windows 11 專業版（走這裡），開啟後可以看到價格為美金 69.25 元，直接加入購物車準備結帳。

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△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，確認價格為 69.25 元之後就可以結帳。

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△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入，結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後繼續，確認之後就結算！

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△ 購物完成就可以看到訂單編號，接下來去信箱等代收信即可。

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△ 最後應該就會收到購買的序號資訊，整個過程不到 5 分鐘。

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.ukeydeal.com/2021-merry-christmas-sales.html?ukd=ukle5

2021 聖誕節最特別的禮物 買 office 送 windows 更多聖誕優惠低至 1 折
產品 優惠 折扣碼 美金入手價
Office 2021 專業增強版（+免費獲得Windows 10 專業版） 限時下殺 不用 62.25 元
Office 2021 專業增強版(+免費獲得Windows 11 專業版） 69.25 元
Office 2019 專業增強版（+免費獲得Windows 10 專業版） 41.25 元
Office 2019 專業增強版（+免費獲得Windows 11 專業版） 48.25 元
系統爆品軟體限時 5 折瘋搶
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Windows 11 專業版 5 折 UKLE50 24.50 元
Windows 11 家庭版 23.50 元
Windows 10 專業版  8.18 元
 Windows 10 專業版 - 2 台電腦 13.77 元
Windows 10 家庭版 8.84 元
Microsoft Visio Professional 2019 - 1 台 25.65 元
Microsoft Project Professional 2019 - 1 台 15.64 元
Microsoft Office 2019 專業增強版（1 台） 38.12 元
 Microsoft Office 2016 專業增強版（1 台） 21.12 元 
Windows Server 2022 標準版 25.00 元
辦公軟體 Office 2021 專業增強版 - 1 台電腦授權 58.12 元 
辦公軟體 Office 2021 專業增強版 - 5 台電腦授權 85.12 元 
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辦公軟體 Office 2021 專業增強版 - 5 台電腦授權 4.5 折 UKLE55 87.30 元
辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1用戶 39.52 元
Mac 版 Office 2019 家庭和企業版 135.36 元
Mac 版 Office 2016 家庭和企業版 79.59 元

工具類軟體優惠，限時低至一折

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