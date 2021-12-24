2021 年已經到了尾聲，剩下最夯的活動就剩下聖誕節，請大家好好把握最後的軟體下殺機會，只要你購買 Office 2021 或是 Office 2019 就會送你 Windows 11 專業版或是 Windows 10 專業版，Office 2021 + Win 11 組合價約台幣 1942 元、Office 2021 + Win 10 組合價約台幣 1746 台幣、Office 2019 + Win 11 組合價約台幣 1353 元、Office 2019 + Win 10 組合價約台幣 1157 元，真的讓人感到非常優惠，此外還有 Windows 11 專業版、Windows 10 專業版的購買優惠，還有其他軟體優惠與 Netflix 的禮品卡等等，不管哪一個軟體都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測這次活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號能啟用就是正版

△ 實測購買 Office 2021 增強專業版送 Windows 11 專業版（走這裡），開啟後可以看到價格為美金 69.25 元，直接加入購物車準備結帳。

△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，確認價格為 69.25 元之後就可以結帳。

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入，結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後繼續，確認之後就結算！

△ 購物完成就可以看到訂單編號，接下來去信箱等代收信即可。

△ 最後應該就會收到購買的序號資訊，整個過程不到 5 分鐘。

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.ukeydeal.com/2021-merry-christmas-sales.html?ukd=ukle5

工具類軟體優惠，限時低至一折

特惠禮品卡