2021 年已經到了尾聲，剩下最夯的活動就剩下聖誕節，請大家好好把握最後的軟體下殺機會，只要你購買 Office 2021 或是 Office 2019 就會送你 Windows 11 專業版或是 Windows 10 專業版，Office 2021 + Win 11 組合價約台幣 1942 元、Office 2021 + Win 10 組合價約台幣 1746 台幣、Office 2019 + Win 11 組合價約台幣 1353 元、Office 2019 + Win 10 組合價約台幣 1157 元，真的讓人感到非常優惠，此外還有 Windows 11 專業版、Windows 10 專業版的購買優惠，還有其他軟體優惠與 Netflix 的禮品卡等等，不管哪一個軟體都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測這次活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！
在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！
△ 實測購買 Office 2021 增強專業版送 Windows 11 專業版（走這裡），開啟後可以看到價格為美金 69.25 元，直接加入購物車準備結帳。
△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，確認價格為 69.25 元之後就可以結帳。
△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入，結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後繼續，確認之後就結算！
△ 購物完成就可以看到訂單編號，接下來去信箱等代收信即可。
△ 最後應該就會收到購買的序號資訊，整個過程不到 5 分鐘。
還有哪些優惠呢？
活動網頁：https://tw.ukeydeal.com/2021-merry-christmas-sales.html?ukd=ukle5
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